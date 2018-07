Clece contratará a más de 12.700 personas este verano

Con el objetivo de cubrir las bajas estivales, Clece, compañía de servicios a los ciudadanos, prevé incorporar este verano a 12.769 personas en España, un 16% de las cuales se estima que provengan de colectivos vulnerables, ya sean personas con diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social o jóvenes en desempleo.

Aunque la mayoría de las contrataciones son sólo para cubrir necesidades puntuales de la campaña de verano, la compañía prevé que algunas de estas personas puedan incorporarse de forma permanente a Clece, como ha ocurrido en años anteriores.

Las personas se incorporarán en diferentes áreas de la compañía y en distintos puntos de España. La mayoría de los puestos son para la prestación de servicios a la ciudadanía (servicios sociales, servicios a mayores, etc), pero también para necesidades en las otras dos grandes áreas de la compañía: servicios a los edificios (limpieza, seguridad, servicios auxiliares, etc.) y a la ciudad y el entorno (jardinería, etc)

Por zonas y regiones el número de puestos que se necesitan en Andalucía: ascienden a 1.800, en Aragón 888, en Canarias 450, en Cantabria 177, en Castilla La Mancha 187, en Castilla y León 1.100, en Cataluña y Baleares 3.500. Mientras que en Galicia hay un total de 820 puestos de trabajo, en Navarra, País Vasco y La Rioja un total de 445, en la Comunidad Valenciana y Murcia 850, en Madrid : 2.250 y en el Principado de Asturias 302.