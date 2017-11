Las pensiones amenazan las cuentas públicas: España será el país más envejecido de la UE en 2030

Para el año 2030 España va a será el país más envejecido de la UE por lo que muchos expertos abogan por la modificación de nuestro sistema de pensiones. Además del público de reparto (por el que todos estamos cotizando) deberían implementarse planes privados con las aportaciones tanto de las empresas empleadoras como de los propios trabajadores. Incluso de manera obligatoria, se comentó durante la jornada patrocinada por la aseguradora francesa.

Así lo ha manifestado Jean Paul Rignault, presidente y CEO de AXA que alerta de que los españoles tendrán una tasa de sustitución cada vez más baja, es decir, que la diferencia entre lo que ganan ahora trabajando con lo que ganarán cuando se jubilen será mayor.

El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, informaba de que deberán cotizarse más de 38 años para percibir una pensión a pesar de que la gente cada vez entra más tarde en el mercado laboral y cada vez se quiere abandonar antes. Aldama llegó a afirmar que España tiene la pensión mínima y máxima más alta de la UE pero el PIB per cápita es el tercero por la cola lo que hace difícilmente sostenible esta situación. Tanto es así que si en la actualidad la tasa de sustitución es de media el 80%, o lo que es igual la mayoría de los trabajadores cobran jubilados lo mismo que en activo, en 2030 dicha tasa bajará al 60% y continuará disminuyendo por mucho que se continúe ampliando la edad de jubilación. Ya estimada para más de 67 años.

En 2040 tendremos 15 millones de jubilados

En el ámbito político, el Pacto de Toledo acordó en 2011 que se mandaría una carta gris para informarle a la gente qué va a recibir de pensión cuando se jubile. Algo que todavía no se ha cumplido pasados 6 años de aquello. Ahora se puede consultar en el INE pero los cálculos no son ciertos (no sólo por la dificultad de llegar a obtenerlos) sino que al no estar incluida la inflación arroja una cifra que no se corresponde a la realidad.

Lo que está claro es que en España para 2040 tendremos 15 millones de jubilados, frente a los 9 actuales y que nuestra tasa demográfica no deja de caer por lo que ya hay quien se pregunta si el sistema es sostenible. Para que esto sea así es innegociable que se articulen sistemas mixtos pues 7 de cada 10 españoles afirman que sus ingresos futuros dependerán exclusivamente de la pensión. De hecho, se observó durante la crisis cómo en muchos casos, “el abuelo” sostenía a hijos y nietos.

Mientras, casi nadie suscribe fondos de pensiones y menos de un 1% de nuestras empresas ofrecen fondos de este tipo para sus empleados, no hablemos ya de las pymes.

Sacar las pensiones de viudedad y orfandad

Aldama volvió a pedir que para no cargar las alforjas del sistema público se saquen de la ecuación las pensiones de viudedad y pensiones de orfandad.

También pidió que está bien que se puedan liquidar los fondos de inversión ante determinados supuestos pero que cuanto más se faciliten estas operaciones más se desvirtúa el sentido del mismo pues hablamos de un ahorro finalista y no una hucha que poder romper a nuestro antojo. Esto sin contar que una mayor liquidez supondría para las aseguradoras que los constituyen replantearse completamente sus estrategias de inversión ante la posibilidad de que muchos suscriptores puedan realizar el fondo cuando estimen oportuno.

Luis Miguel Ávalos, director de Unespa alertó de que el Pacto de Toledo lleva años sin incorporar ninguna novedad en este ámbito por lo que se está cebando un problema generalizado en el sector para toda España. De hecho, el volumen de salidas en los fondos de pensión lleva años siendo superior al dinero que entra y ello a pesar de que se está avisando de que la pensión pública continuará cayendo. Para ello, Ávalos exigió a las autoridades campañas masivas en televisión informando a la gente de lo que se viene encima pues en nuestro país se ahorra poco y mal, aseguró.

También es cierto, afirmó, que si se ayudara con la fiscalidad de estos fondos se dinamizaría su contratación igual que si se ofreciera la posibilidad de que los autónomos, en años de bonanza, pudieran aportar más unos ejercicios y otros menos en vez de estar limitados a 8.000 euros anuales, seguro que lo harían. A la gente de 50 años ya no les da tiempo a configurar su plan de ahorro, remató.

“Detrás de cada pensionista hay un dependiente”

El profesor José Antonio Herce, de AFI, cree que detrás de cada pensionista hay un dependiente por lo que habría que replantearse muchas cosas dentro del sistema como por ejemplo anular la pensión de viudedad (22.000 millones de euros al año) que no deben llevarse a los PGE sino ceñirlo sólo a los que ya la perciben y transformarlas en una renta que se cobre durante sólo un periodo de tiempo cuando se produzca el fallecimiento pues en nuestro país, dijo el profesor, los enviudamientos tempranos son escasos. Apostó por el uso masivo de los robots y que se le de una vuelta total al Pacto de Toledo pues el escenario ha cambiado radicalmente.

En la mesa de portavoces políticos ningún representante del PP quiso participar con su presencia, ni siquiera Celia Villalobos que preside la comisión del mencionado Pacto.

Carles Campuzano del PdeCat dijo que estos problemas son comunes en toda Europa y que la AIREF les ha pedido que reformulen los cálculos pues sólo garantizando que la gente con 55 años siga trabajando salen las cuentas. La baja natalidad es otro problema muy grande en España sin cuya resolución no se puede cambiar el negro escenario.

Ingresos de la Seguridad Social

Marcial Gómez de Ciudadanos denunció que nada se ha hecho para mejorar los ingresos de la Seguridad Social pero cree que el tema se puede solucionar precisamente porque la población española no deja de caer.

Aina Vidal, de Podemos, denunció que ahorrar con los bajos sueldos y la precariedad actual es imposible y que la desafección de los jóvenes que creen que no tendrán pensión alejan a colectivos de estos problemas.

Merce Perea del PSC se preguntó cómo se van a pagar las extras del 18 si no hay un acuerdo del PP para aprobar los PGE del próximo año y recomendó que el ladrillo, en el que tanto se ha invertido en España, la gente lo convierta en rentas vitalicias a través de fórmulas como la hipoteca inversa.

El copago farmacéutico o el medicamentazo dijo, además de que no ayuda a los pensionistas ha supuesto unos discretos ingresos de 5.000 millones de euros para las arcas públicas que no llevan a nada.

Según el INE, los jubilados españoles cobran más que un 40% de los trabajadores.