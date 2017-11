La huelga general en Cataluña se desinfla: sólo los sindicatos minoritarios y los independentistas la apoyan

Todos los ojos miran a los tribunales catalanes mientras los sindicatos toman partido en la huelga general de Cataluña convocada por la Intersindical-CSC para mañana. La patronal de empresarios catalana Fomento de Trabajo (Foment del Treball en catalán) ponía en jaque el paro de este miércoles presentando una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que se declarase ilegal por considerar que sienta sus bases en “motivos extra laborales y oculta los motivos políticos”.

Fomento ha decidido seguir adelante con el proceso presentando la demanda en la sala de lo social. Y mientras tanto, los sindicatos están colocándose en los respectivos bandos que defienden y rechazan la huelga.

La Intersindical CSC aprovecha su cuenta de Twitter para hacer un recordatorio de la huelga que, recuerda, “está convocada por motivos estrictamente laborales”. En esta línea, se refiere a la “precariedad instaurada en el mundo laboral a través de las sucesivas reformas laborales”.

Su llamamiento ha sido secundado por otros sindicatos como USTEC-STEs, el sindicato de docentes; el sindicato Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) y la Coordinadora Obrera Sindical (COS). Las organizaciones ligadas al independentismo Òmnium Cultural y ANC también apoyan el paro, aunque la primera sí que pide la movilización para la “liberación de los presos políticos”.

🛑 Recordem que les vagues es convoquen per motius ESTRICTAMENT LABORALS. #VagaGeneral dimecres 8 de novembre pic.twitter.com/SCkfLVnLDP — Intersindical-CSC (@I_CSC) November 6, 2017

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) se queda en medio de dos aguas: no ha hecho un llamamiento a la huelga, pero “da libertad a los afiliados y afiliadas”.

UGT y CCOO rechazan la huelga, pero convocan protestas

En el lado contrario, los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) se han desmarcado y no apoyan la huelga. Sin embargo, han convocado diferentes protestas para exigir la libertad de los exmiembros del Govern. “CCOO no convoca huelga general, pero si algunas movilizaciones para pedir la libertad de los consellers de la Generalitat y ‘los Jordis’. Y lo hace conjuntamente con UGT y la Taula per la Democràcia“, explica un portavoz del sindicato en Cataluña.

Por su parte, el sindicato mayoritario de funcionarios Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) rechaza rotundamente la huelga general y pide a los trabajadores que no la secunden. A través de un comunicado, también ha mostrado su rechazo las protestas convocadas este mismo día por UGT y CCOO.

“En todo caso, desde CSIF consideramos de gravedad que desde las organizaciones sindicales afines al independentismo se juegue con el funcionamiento de instituciones públicas directamente relacionadas con el bienestar de la ciudadanía y pretendan así paralizar Cataluña”, apuntan.

Las patronales empresariales catalanas Cecot y Pimec tampoco aprueban la huelga. Desde Cecot señalan que “como organización empresarial que somos, entendemos que a pesar de la gravedad de la situación política que estamos viviendo y más allá de los posicionamientos personales de cada uno, la convocatoria de una huelga general no es la respuesta adecuada para canalizar el malestar de una parte importante de la sociedad catalana”; mientras que Pimec subraya que “no es el mecanismo adecuado para canalizar el malestar social ante la actual situación política. Esta convocatoria de huelga no responde a ningún conflicto entre empresa y trabajador. En este sentido, no está de acuerdo en que se instrumentalice el concepto de huelga general por motivos ajenos a los laborales”.