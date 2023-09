Economía Durísimo aviso del Banco de España: tu dinero está en peligro si no haces esto

Los expertos del Banco de España comparten con frecuencia información que resulta de gran interés para los ciudadanos, especialmente aquella que puede afectar directamente a sus finanzas y a la forma de relacionarse con ellas, siempre con el objetivo de proporcionar total seguridad, a todos los niveles. Te contamos el importante aviso del Banco de España sobre un tema concreto que te afecta directamente para que sepas las consecuencias que puede tener que hagas esto… ¡ten mucho cuidado!.

La mayor autoridad que tenemos en España en lo que a supervisión bancaria se refiere es el Banco de España, dentro del Mecanismo Único de Supervisión, formando parte del Eurosistema y del Sistema Europeo de Bancos Centrales, con una actividad que está regulada por la Ley de Autonomía del Banco de España de 1994. Esto hace que sea el banco con mayor autoridad en nuestro país.

Guardar mucho dinero en casa puede tener consecuencias

Entre las informaciones más interesantes que ha publicado últimamente el Banco de España hay una relativa al dinero en efectivo que se puede guardar en casa que afecta a todos los ciudadanos, por lo que es recomendable estar al tanto para no tener problemas. En primer lugar, el Banco de España deja clarísimo que tener dinero en efectivo en casa no supone ningún delito, esto es algo que hay que saber.

Cualquier persona es libre de guardar en cada todo el dinero en efectivo que quiera, lo que se conoce como tener tu dinero «bajo el colchón», pero también hay que tener en cuenta que ese dinero en efectivo en tu casa no podrá ser controlado por Hacienda, lo que se puede llegar a convertir en un problema en el futuro. En este sentido, el único requisito que tiene una persona para «acumular» dinero sin problemas en casa es que esté debidamente declarado a la Agencia Tributaria.

De igual manera, aunque no hay un límite de cantidad, el Banco de España recomienda no guardar mucho dinero en casa, y muy especialmente no tener todo tu dinero en casa, dejar siempre una buena parte en el banco, ya que si alguien entra en casa y te roba, si lo tienes todo te quedarás sin nada, mientras que si tienes una parte en el banco podrás tener al menos eso.

El consejo del Banco de España pasa por, en primer lugar, calcular los gastos fijos mensuales que se tienen, y multiplicar esa cifra por 6-12, así tendrás en tu cuenta bancaria lo suficiente para cubrir tus gastos mínimos en un periodo de entre 6 meses y un año. Si lo tienes todo en casa y te roban, no podrás hacer frente a tus gastos, mientras que dejando ese margen en el banco, podrás hacerlo mientras te recuperas económicamente del golpe que supone que te entren a robar en casa. Y no se trata sólo de un robo, si hay un incendio, perderás igualmente tu dinero en efectivo.