Nuevo caso de puertas giratorias en el Gobierno socialista: la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya ha fichado por Danone, según recoge el Portal de Transparencia. Esta incorporación a la multinacional francesa se produce a pesar de que Laya está imputada por el caso Ghali y que apenas han transcurrido nueve meses desde su destitución, cuando la ley exige un período de incompatibilidad de dos años para los altos cargos.

Las grandes multinacionales suelen tener consejos asesores con personalidades de distintos países para ayudarles en cuestiones de largo plazo y grandes tendencias internacionales. Pero sorprende que a una marca tan conocida como Danone no le importe ver comprometida su reputación con el fichaje de una persona investigada por los tribunales, más allá de las incompatibilidades.

Un portavoz de la empresa francesa explica que «no se trata de un fichaje, sino de una colaboración. Ella está presente en un comité externo para controlar la calidad de la compañía que se reúne tres veces el año, reuniones por las que cobrará dietas». Y añade que se la ha contratado por «su experiencia en comercio internacional en la OMC».

Laya está imputada por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza por posibles delitos de falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento al facilitar la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, sin obligarle pasar un control de aduana tras aterrizar en la base aérea de la capital aragonesa el 18 de abril del año pasado.

El juez Rafael Lasala desimputó en marzo al exdirector del Gabinete de la entonces ministra, Camilo Villarino, al entender que Interior le informó de las causas pendientes contra Ghali cuando ya llevaba varios días en España. Por tanto, la exministra de Asuntos Exteriores se erige ahora como única investigada.

Incompatibilidad

Además de esta causa penal, no han transcurrido los dos años de rigor para que Laya pueda ocupar un cargo en una empresa privada. En este punto existe un subterfugio que se usa habitualmente para esquivar esta restricción: la ley sólo rige para prestar servicios en entidades privadas que hayan estado sujetas a la supervisión o regulación del exalto cargo. En este caso, la Oficina de Conflictos de Intereses entiende que Danone no ha sido supervisada o regulada directamente por González Laya pese a ser una multinacional extranjera presente en España.

En todo caso, no es la única entidad por la que ha fichado la exministra. Según el portal de Transparencia, también fue contratada en febrero por la Paris School or International Affairs, la Escuela de Gobernanza Transnacional y el Think Tank European House.

Es decir, un conjunto de organismos de los que cobrar un estipendio para juntar unos emolumentos que puedan suplir a su compensación como exministra: el 80% de su sueldo durante el tiempo que estuvo en el cargo, que fueron sólo 13 meses. Laya fue destituida por Pedro Sánchez en julio del año pasado precisamente a raíz del escándalo de la entrada ilegal de Ghali en España para ser operado. lo que provocó un conflicto diplomático con Marruecos que ha desembocado en el apoyo del Gobierno español a la solución propuesta por nuestro vecino del Sur al problema del Sáhara Occidental.