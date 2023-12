Cuidado con las transferencias que haces desde tu móvil: Hacienda te vigila

La Agencia Tributaria supervisa las transacciones bancarias en busca de movimientos sospechosos o fuera de lo común. La Ley 10/2010, del 28 de abril, se enfoca en prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, estableciendo límites y regulaciones para las transferencias bancarias con el fin de asegurar la transparencia y la legalidad.

Hacienda pone el foco en las transferencias

El límite establecido para llevar a cabo transacciones bancarias en España es de 10.000 euros como máximo. En situaciones de transferencias entre familiares, las cantidades máximas disminuyen significativamente para prevenir evasiones fiscales así, como las donaciones encubiertas que eluden el pago de impuestos por transacciones de dinero.

Cuando una transferencia entre familiares supera los 6.000 euros, la Agencia Tributaria suele examinar la operación y puede requerir detalles sobre la transacción. Es importante tener en cuenta que, aunque la transferencia entre familiares no supere los 6.000 euros, Hacienda aún puede investigar las transferencias de cantidades menores, como aquellas que alcancen los 3.000 euros. En estos casos, la Agencia Tributaria puede iniciar una investigación para determinar el origen del dinero y comprender el propósito de la operación.

Si la Agencia Tributaria identifica una transferencia que no cumple con las regulaciones establecidas y no se justifica adecuadamente, el organismo puede imponer sanciones económicas cuantiosas. Las multas por no declarar una transferencia entre familiares que supere los 6.000 euros (o incluso más de 3.000 euros) pueden oscilar entre los 600 y 150.000 euros. La cantidad exacta de la multa será determinada por Hacienda en función del importe no declarado en la transacción bancaria.

Límite de Bizum

La Ley General Tributaria establece que los bancos deben proporcionar a la Administración tributaria toda información relevante para el cumplimiento de obligaciones fiscales, derivada de sus relaciones financieras con personas físicas o jurídicas.

En cuanto a la cantidad que requiere declaración ante Hacienda, el límite es de 10.000 euros. Por encima de esta cifra, los ciudadanos tienen la obligación de incluir estos movimientos en su declaración de la renta.

Es esencial tener en cuenta que, aunque el límite obligatorio para reportar transacciones es de 10.000 euros, la Agencia Tributaria tiene la facultad de solicitar datos al banco sobre cualquier cantidad enviada, ya que vigila todos los movimientos bancarios independientemente del importe.

Los contribuyentes tienen la obligación de informar a través del modelo SI sobre las transferencias que superen los 10.000 euros. No cumplir con esta declaración conlleva sanciones económicas que pueden oscilar entre 600 euros y el 50% de la cantidad transferida.

Adicionalmente, si no se puede justificar la procedencia legítima de los fondos, Hacienda puede imponer multas de naturaleza leve, que alcanzan hasta 60.000 euros; o sanciones calificadas como muy graves, las cuales pueden superar los 150.000 euros.

Modelo S1 de Hacienda

El Modelo S1, también denominado Modelo S1 de Comunicación de Operaciones, no representa una manera de eludir la responsabilidad de informar sobre las transferencias que superen los 10.000 euros a la Agencia Tributaria. Este formulario se emplea para notificar a Hacienda sobre transacciones financieras que cumplen una serie de criterios.

Aunque la presentación del Modelo S1 proporciona datos sobre ciertas operaciones, no elimina la obligación de declarar y justificar la procedencia de los fondos. Incluso al presentar este modelo, sigue siendo necesario informar sobre dichas operaciones en el Modelo SI, especialmente si superan el límite establecido de 10.000 euros.

Completar incorrectamente el formulario puede conllevar una multa económica de hasta 150 euros. Es fundamental cumplir con las normativas fiscales y suministrar información veraz y completa a la Agencia Tributaria para evitar posibles sanciones. Asimismo, es necesario que estas transacciones se incluyan en la declaración de la Renta.

Siempre se recomienda buscar asesoramiento profesional o consultar directamente con la Agencia Tributaria si surgen dudas sobre estos procedimientos.