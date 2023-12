Cuidado jubilados: os puede caer una multa por hacer esto mientras cobráis la pensión

Para los jubilados, la posibilidad de complementar sus ingresos mediante un empleo es una realidad atractiva. Sin embargo, este deseo de asegurar un flujo adicional de ingresos conlleva una serie de consideraciones y requisitos que, de no cumplirse, podrían resultar en consecuencias económicas adversas.

En el contexto español, donde el gasto total en pensiones de jubilación asciende a una impresionante cifra de 8.838,92 millones de euros, la relevancia de estas consideraciones se intensifica. Este monto supera significativamente el gasto en pensiones de viudedad, que ronda los 2 millones de euros.

Es importante destacar que, para la mayoría de los jubilados, la pensión de jubilación representa una recompensa económica tras décadas de contribuciones al sistema. No obstante, la cuantía de esta pensión varía en función de los años cotizados. Aquellos que no alcancen los 15 años de cotización no serán elegibles para la pensión contributiva y, en su lugar, podrían acceder a una pensión no contributiva. Esta última, aunque ofrece asistencia médico-farmacéutica y servicios sociales complementarios, está condicionada a la falta de recursos económicos.

Pensión insuficiente

La realidad económica de más de la mitad de los jubilados, con ingresos mensuales que apenas alcanzan los 1.200 euros, motiva a muchos a buscar empleos que complementen sus pensiones. Esta práctica, conocida como la compatibilidad entre la pensión y el empleo, se convierte así en una estrategia para garantizar un ingreso adicional.

Sin embargo, la Seguridad Social establece condiciones y requisitos que deben cumplirse rigurosamente. Trabajar mientras se está jubilado sin notificar a la administración pública puede tener consecuencias económicas significativas. De hecho, la ley contempla una multa de hasta 10.000 euros y la retirada de la prestación por jubilación en caso de infracciones graves, según lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 5/2000 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Para evitar estas sanciones y garantizar una transición laboral fluida durante la jubilación, es fundamental informar a la Seguridad Social sobre cualquier actividad laboral que se esté realizando mientras se recibe la prestación por jubilación. Este paso preventivo es crucial, ya que el incumplimiento de esta obligación podría conducir a la pérdida de la prestación por jubilación.

La comunicación oportuna con la administración pública es, por lo tanto, esencial. Aquellos jubilados que omitan este paso corren el riesgo de perder su pensión hasta que regularicen su situación con la Seguridad Social. Es un recordatorio claro de la importancia de la transparencia y la conformidad con las regulaciones establecidas para evitar consecuencias económicas adversas.

Trabajar y cobrar la jubilación

La legislación española permite a los jubilados realizar trabajos por cuenta propia sin cotizar a la administración pública, siempre y cuando sus ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional. Este límite, fijado en 15.120 euros anuales, equivale a 1.080 euros mensuales distribuidos en 14 pagas. Este marco legal proporciona cierta flexibilidad para que los jubilados emprendan actividades económicas, siempre que se mantengan dentro de los límites establecidos.

En resumen, para los jubilados que buscan complementar sus ingresos mediante el empleo, la precaución y la conformidad con las regulaciones son imperativas. La falta de notificación a la Seguridad Social sobre la actividad laboral puede resultar en multas sustanciales y la retirada de la prestación por jubilación. La transparencia y la comunicación son las claves para garantizar una transición laboral sin contratiempos durante la jubilación, permitiendo a los jubilados disfrutar de los frutos de su trabajo sin temor a consecuencias económicas adversas.

En caso de la Seguridad Social se de cuenta de que estás realizando esta práctica, no le va a temblar la mano a la hora de tomar decisiones que pueden ser muy perjudiciales para el pensionista con unas multas que pueden ser inasumibles.