VOX plantea salir del Acuerdo de Schengen: “Lo que nos han hecho con Puigdemont es intolerable”

Iván Espinosa de los Monteros, Vicesecretario de Relaciones Internacionales de VOX, se pregunta en OKDIARIO si, tras lo sucedido con los golpistas catalanes, que campan a sus anchas por Europa, es bueno pertenecer al Acuerdo de Schengen.

Bajo el punto de vista de VOX, los ‘euroburócratas’ son “gente que no ha elegido nadie, pero que toma decisiones que afectan muchísimo en nuestras vidas”. “Nosotros nos planteamos si el Tratado Schengen, de libre circulación de personas, se puede permitir lo que nos han hecho en los últimos años”, explica Espinosa de los Monteros.

De hecho, desde la formación que lidera Santiago Abascal ponen el grito en el cielo con dos acontecimientos muy concretos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha liberado en diferentes ocasiones a distintos delincuentes españoles, algo que no se explican desde VOX: “Un tribunal político, no de jueces, liderado por un político del PSOE, ordena a España que libere a 75 terroristas, pederastas, asesinos, violadores… Y nosotros vamos y les hacemos caso. ¡Es que es absurdo!“.

“Esa injerencia en nuestra soberanía, que ningún país habría aceptado, nosotros la ejecutamos en menos de veinticuatro horas. No esperamos ni a la sentencia. Ni la recurrimos. ¡Nada! Sacamos a esos 75 peligrosos delincuentes al día siguiente, algunos de los cuales, por supuesto, reincidieron, sobre todo los violadores, en los días inmediatamente posteriores. Entonces, eso a nosotros nos parece una cesión de soberanía innecesaria y contraria a los intereses de España”, continúa Iván Espinosa de los Monteros.

El segundo ejemplo que ponen desde VOX es el de los golpistas catalanes: “La condición básica para circular libremente es que las naciones, cuando se piden unas a otras la extradición de un ciudadano porque ha cometido un delito, pues se le entrega sin cuestionarlo porque, si estamos en la Unión Europea, es porque todos nos fiamos de todos. Ahora bien, si resulta que Puigdemont puede estar paseando libremente por la calle en Bruselas, que Ponsatí puede estar dando clases en Edimburgo, y que otros delincuentes pueden estar tranquilamente campando por Europa, pues entonces nos planteamos si no tendría sentido suspender Schengen, al menos con esos países, hasta que entendamos por qué ellos suspenden el acuerdo previo a cualquier tratado de libre circulación”.

“No es tolerable, y es un ataque a la soberanía española, que el señor Puigdemont pueda estar circulando por Bruselas o la señora Ponsatí por Edimburgo. Es que es intolerable. Es que, si a nosotros Alemania nos dice que en Marbella se esconde un delincuente, sea del tipo que sea, es que no se me ocurre cuestionar los tribunales alemanes. Y mucho menos se me ocurre que un tribunal local, de un pueblo, cuestione al Tribunal Supremo español. Es intolerable. Entonces, nosotros ponemos el grito en el cielo con este tipo de cosas”, continúa explicando quien es coautor del programa económico de VOX.

Y es que para Iván Espinosa de los Monteros”lo que no se puede es ir diluyendo la soberanía española en una Europa dirigida por unos cuantos burócratas que, además son europrogres, que juegan con los intereses de España, o por lo menos de los españoles, y que están sometidos a los criterios de Merkel. Eso no interesa a los conciudadanos españoles, o así lo vemos nosotros”.

Bajo el punto de vista de VOX “España es europea por naturaleza”. “La Unión Europea está muy bien, pero nosotros no tenemos ninguna necesidad de justificar nuestro europeísmo. Ni VOX ni España”, explica Espinosa, que recuerda que “España es Europa por historia, por naturaleza. Europa es lo que es hoy gracias a que España fue quien frenó el avance islámico durante siglos. Si no lo hubiéramos hecho, a lo mejor lo que tendríamos hoy sería una Europa muy diferente“.

“Nosotros lo que abogamos es por reformas en la Unión Europea, igual que en España. Queremos reformar España porque nos gusta España y queremos una España mejor, no porque nos disguste. Y con Europa pasa lo mismo. Queremos reformar Europa porque nos gusta Europa y porque queremos una Europa mejor, no porque nos disguste”, continúa el Vicesecretario de Relaciones Internacionales de VOX.

“No nos gusta, por ejemplo, la sobreburocracia europea. Quien haya estado alguna vez en el Parlamento Europeo habrá visto que hay una sobrecarga de burócratas, de empleados e incluso de parlamentarios. Si se dividiera todo entre dos, no pasaría nada. No perderíamos un ápice de eficiencia“, continúan desde la formación que lidera Santiago Abascal, desde la que recuerdan que no hablan de salir de la Unión Europea, pero sí de que “España tiene que hacer valer sus derechos, su soberanía y su importancia en el mundo, y que nos están tomando el pelo todos los días. Con el Partido Popular y con el PSOE. En el caso de Gibraltar es clarísimo”.