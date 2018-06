Trabajar en el carbón a cambio de una ‘jubilación de oro’: la pensión media de los mineros es las más alta

El compromiso del Gobierno del PSOE con la descarbonización de la economía española hará que Teresa Ribera, ministra de Transición Energética, tenga que acelerar el cierre de las centrales de carbón -las más contaminantes del mix energético-, un gesto que tendrá un efecto directo en el gasto de las pensiones en España. El sector de la minería es el que tiene la pensión media más alta de nuestro país, abandonan la mina con la máxima cotización y la máxima pensión.

Las pensiones medias de jubilación más altas de España se concentran en el sector de la minería del carbón, ya que la retribución media asciende a 2.147 euros. Los empleados de las cuencas mineras -ubicadas principalmente en Asturias, Castilla y León y Aragón– se prejubilan como mínimo a los 41 años y como máximo a los 64 años, aunque éste último colectivo es el menos usual. No obstante, desde el punto de vista del sector desde los años 80 es cada día más raquítico y, previsiblemente, verá su final como muy tarde en 2025.

El gasto en pensiones de junio ha superado por primera vez los 9.000 millones de euros, un 3% que en el mismo mes de 2017. El 65,8% de la cifra total va a parar al abono de pensiones de jubilación, mientras el 26% va a las pensiones de viudedad. Dentro del régimen de la retribución de jubilación, la pensión media más alta es la del sector de la minería que asciende a 2.147,35 euros.

Por otro lado, de acuerdo con los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social difundidos este lunes, la retribución media por incapacidad permanente del sector es de 1.530 euros, la de viudedad de 894 euros, la de orfandad de 643 euros y favor de familiares de 880 euros. Un escenario que, a tenor de las cifras, eleva la pensión media en aquellas zonas dedicadas a la minería como es el caso de Asturias.

En este momento, en España hay un total de 15 centrales de carbón concentradas en el noroeste del país que están en manos de las principales compañías eléctricas –Gas Natural Fenosa, Endesa, Iberdrola, Viesgo y EDP– y todas tienen claro que quieren cerrarlas. Éstas, alegando pérdidas y falta de rentabilidad, pidieron a finales de 2017 a Álvaro Nadal, exministro de Energía, dar carpetazo al carbón de una vez por todas, pero el mandatario del Ejecutivo del PP salió al quite con la elaboración de un Real Decreto que endurecería el cierre de las plantas térmicas.

Ahora, con el nuevo Gobierno, no parece que este debate esté sobre la mesa de Teresa Ribera, la nueva ministra del ramo, que ha apostado fuertemente por el ocaso del carbón y por dar un impulso a las energías limpias. Ribera gusta las eléctricas porque, según estas compañías, mira al futuro y se alinea con Europa, pero tendrá que lidiar con el férreo sector de la minería.

Con la llegada del PSOE y la ministra pro-renovables, CCOO mandó una carta en la que el sindicato la felicitó, eso sí, también recordaron a la responsable de la cartera del sector energético que “confiaban en poder alcanzar acuerdos que den soluciones a los problemas que afectan a la minería y las comarcas mineras”. Le decían, además, que “una transición justa es aquella que crea puestos de trabajo antes de destruirlos”.

Miguel Córdoba, profesor de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, explica que “un Gobierno fuerte debería haber hecho una reforma del sector minero desde hace décadas, es más económico traer el carbón de Polonia que extraerlo en España”. De hecho, según datos de Carbunión, el 86% del carbón que se quemó en las térmicas españolas procedía de fuera de nuestras fronteras.

Cree Córdoba, además, que la actual problemática con el sector del carbón “tiene una base de raíz política, una herencia de otras etapas que en este momento es complicado de reestrempleoaucturar, ya que los mineros han sido unos de los más combativos a la hora de echarse a la calle a protestar”.

Los empleados de la minería se prejubilan como mínimo con 41 años y como máximo con 64 años, sin embargo, según datos de Industria, sólo el 1% del total de trabajadores en Régimen Especial salen de la mina con la máxima edad. “Efectivamente tienen unas pensiones altísimas”, comenta Córdoba, “se jubilan con la máxima cotización y también con la máxima retribución. No obstante, señala el profesor de Economía Aplicada, “el sector de la minería ya no da tanto empleo en España, pero de lo que no cabe duda es que lo que sí que necesita una reforma urgente es la Administración Pública”.

Actualmente, con datos actualizados del mes de mayo, hay un total de 2.265 empleados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. Un porcentaje muy pequeño con respecto a los años 80 cuando el sector tenía más de 50.000 empleados. No obstante, el compromiso de España con Bruselas echará el cierre a las plantas térmicas y los trabajadores se acogerán a las prejubilaciones, engrosarán las listas del desempleo o serán recolocados con la inversión en el desarrollo económico de las cuencas mineras.

Además del gasto de la Seguridad Social en pensiones, este 2018 los Presupuestos Generales del Estado 2018 -aprobados por el anterior Gobierno- contemplan una partida de 319 millones de euros destinados al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) un 14,4% más que en 2017 cuando recibió 273 millones de euros. Para poder optar a la prejubilación se deben cumplir algunos requisitos, entre ellos, el haber trabajado al menos 8 años en la minería y 3 años en la empresa en la que se llevará a cabo la prejubilación.

Este organismo gestiona, entre otras cosas, las medidas destinadas a aliviar el efecto de la descarbonización de la economía española en las zonas que de manera tradicional se han dedicado al carbón y tiene competencias como el desarrollo de proyectos regeneradores de la economía y empleo en las cuencas que poco a poco se van a quedar sin actividad.