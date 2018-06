El PSOE traslada ya una oferta de inversiones de 1.000 millones al año en Cataluña mientras margina al resto

Los socialistas ofrecen 1.000 millones en inversiones a Cataluña mientras marginan al resto de Comunidades Autónomas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado orden de aparcar la reforma de la financiación autonómica para todas las autonomías. Pero eso no significa que no vaya a privilegiar a la comunidad que preside Quim Torra frente al resto. Más bien al revés. Y es que ya ha trasladado una oferta de inversiones para esta comunidad elaborada y pactada por Pedro Sánchez y Miquel Iceta. Un paquete de inversiones anuales que asciende a casi 1.000 millones por año y que no se negociará con nadie más.

El PSOE y el PSC tienen preparado todo un paquete de regalos multimillonarios en inversiones para la Generalitat catalana. Un paquete que parte de asumir la reclamación nacionalista de la existencia de un déficit en infraestructuras y que los separatistas estiman en cifras entre 800 y 1.000 millones anuales.

Los socialistas consideran que “la inversión en infraestructuras es esencial para la vertebración y la cohesión social y económica de un territorio”. Y se acuerdan de ese principio para reclamar inversión para una de las autonomías más ricas de España.

Así, los acuerdos cerrados entre Sánchez e Iceta y exhibidos ya ante los partidos separatistas (JxCAT y ERC) señalan que “la falta de recursos ha ralentizado o paralizado algunas de las inversiones programadas para Cataluña que se habían impulsado con la intención de dar respuesta a algunas necesidades históricas y paliar el déficit existente en materia de transporte viario y ferroviario”. Y, con ese argumento, desglosan todo un plan de inversiones, por cierto, sin cuantificación económica oficial.

Entre las propuestas “que los socialistas venimos defendiendo en materia de inversión en infraestructuras”, según figura en los acuerdos PSOE-PSC, se encuentra “recuperar el nivel de inversión del Estado en Catalunya, mediante la prórroga de la Disposición Adicional 3ª del Estatuto con el fin de garantizar que los Presupuestos Generales del Estado destinen el porcentaje de inversión que corresponde a la participación de Catalunya en el PIB”.

Unos planteamientos de fondo que se concretan en asumir los siguientes capítulos de inversión: “Finalizar la construcción del Corredor Mediterráneo, desde Algeciras hasta la frontera francesa conectando los puertos de Tarragona y Barcelona”. También “facilitar las conexiones de los puertos de Cataluña y otros grandes centros productivos con el ferrocarril de ancho UIC, utilizando mecanismos de colaboración público-privada para agilizar el desarrollo de estas infraestructuras estratégicas y fundamentales para la recuperación económica”.

Además, “mejorar la red de cercanías del ferrocarril, mediante un impulso a la modernización de las estaciones, las vías, las catenarias y la señalización”.

También “crear un consorcio integrado por el Estado, la Generalitat y los Ayuntamientos implicados con el objetivo de priorizar, ejecutar y hacer el seguimiento de las inversiones previstas en el Plan de Cercanías de Barcelona 2008-2015”.

Y, además, “finalizar los proyectos de soterramiento de las vías convencionales de Ferrocarril en L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Feliu de Llobregat y Montmeló”.

Estas inversiones se sumarán a otras cesiones políticas. Porque el PSOE, como ya adelantó OKDIARIO, se ha comprometido a una “reforma constitucional que deberá contemplar, en lo que se refiere a la organización territorial del Estado, al menos cuatro grandes cuestiones”. Entre ellas, y la primera por orden, “el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña”, tal y como recoge la Declaración de Barcelona del pasado mes de julio.