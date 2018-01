Guindos contradice a Rato al afirmar que no dimitió: “Me informó de su intención de abandonar Bankia y al día siguiente reculó”

Luis de Guindos ha asegurado este martes en el Congreso que Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, no dimitió. Evitando citar al propio Rato en todo momento, se ha referido a su salida de la entidad nacionalizada al explicar que “el 7 de mayo de 2012, (Rato) me informó de su intención de abandonar la entidad y pasar el testigo a José Ignacio Goirigolzarri, al que me pidió que llamara, como así hice”. Rodrigo Rato, recuerden, señaló la semana pasada ante la misma comisión que el ministro “le exigió dimitir”. Sin embargo, según Guindos, Rato, al día siguiente de dimitir, le llamó para decirle que se quedaría más tiempo al frente de Bankia, algo que el ministro de Economía rechazó.

Guindos ha explicado que Bankia decidió salir a Bolsa para cubrir sus necesidades de capital mínimo, de modo que se ahorrarían los 5.700 millones que le exigía el decreto a la banca que no cotizaba. “En la salida, se colocó el 47,6% de su capital, lo que permitió que la ratio se situara por encima del mínimo exigido. La única alternativa habría sido una inyección por parte del FROB que de facto habría supuesto su nacionalización”, ha señalado el ministro.

Según ha explicado, desde el año 2013 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ha encargado análisis forenses sobre operaciones “dudosas” y de riesgo y se han enviado a la Fiscalía casi 60 operaciones de este tipo que habrían generado más de 3.700 millones de euros de perjuicio.

“Se tenía que actuar para rescatar un banco cotizado ante la incapacidad de Bankia de llevar a cabo su saneamiento”

“Bankia dejó en BFA los activos de valoración incierta. El contexto de la salida a Bolsa se llevó a cabo en plena recesión de 2011, los precios inmobiliarios de derrumbaban y había dudas sobre los balances del sector bancario. Otro factor relevante fue la exposición de BFA-Bankia a Banco de Valencia. Un día después de las Elecciones, el BdE anunció la intervención del Banco de Valencia. Se tenía que actuar para rescatar un banco cotizado ante la incapacidad de Bankia de llevar a cabo su saneamiento”, ha recordado el ministro.

“BFA-Bankia era el mayor foco de incertidumbre del sistema financiero español, así nos lo dijo el FMI. Los problemas de la banca española se concentraban en Bankia. En los primeros meses del año 2012 asistí a varias reuniones en las que me entrevisté con aquellos que se mostraban preocupados por el sistema financiero español, e instaban a tomar medidas. En esa tesitura, aprobamos el decreto Ley Guindos I, y Bankia reconoció la necesidad financiera. Las necesidades eran de más de 2.000 millones y el Banco de España dio luz verde al rescate, con ciertas exigencias de racionalización, de aumento de la profesionalización y con un plan de desinversiones”, ha explicado.

Para el ministro, además, la solución al problema de Banco Popular -comprado por Banco Santander-, sin uso dinero público, muestra que se ha aprendido la lección desde el rescate de Bankia.