Subir el Salario Mínimo Interprofesional aumenta la precariedad laboral

En enero de 2017, el Ejecutivo aumentó un 8% el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta situarlo en 707,6 euros mensuales. La subida que el Gobierno está barajando para 2018 es de un 4% hasta alcanzar los 735,9 euros al mes.

Una subida que a los sindicatos y PSOE les parece poco, pero que lo cierto es que, lejos de favorecer una reducción de la precariedad puede provocar lo contrario. Y es que, cuanto más alto sea ese umbral de entrada al empleo, más difícil es encontrar una empresa que tenga margen para poder pagar el sueldo.

La explicación es sencilla: los partidos prometen subidas del SMI, pero no son ellos lo que la pagan. Son las empresas. Y esas empresas podrán pagar los sueldos dependiendo de sus márgenes reales, no de los deseos de los políticos. Así, si una pequeña empresa dispone de 10.000 euros netos de margen al terminar el año y necesita un puesto adicional, no podrá contratar a nadie si la suma del SMI anual se eleva a 12.000 euros, con lo que, o lo crea en mercado negro (con precariedad plena) o fuerza a que el resto de trabajadores de la plantilla estiren sus jornadas para cubrir esas necesidades de trabajo extra (de nuevo, elevando precariedad).

Sindicatos reclaman un SMI de 1.000 euros en 2020

Los sindicatos CCOO y UGT quieren que esta cifra se acerque en 2020 a los 1.000 euros mensuales por doce pagas o de unos 880 euros por catorce pagas. Hasta entonces piden que el repunte sea escalonado. UGT subraya que “Si los salarios no crecen, ni aumentará el consumo y, con él, la creación de empleo, ni aumentarán las cotizaciones a la Seguridad Social, ni se podrán reducir las elevadas bolsas de pobreza que soporta nuestro país”.

El Partido Socialista también demanda una subida del SMI a 1.000 euros. En su programa electoral, el partido liderado por Pedro Sánchez apuesta por este incremento para solucionar la “alta precariedad laboral que sufre España.”

Este martes, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se reunirá a las 17:00 horas con los sindicatos mayoritarios, con los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, respectivamente, para hablar de la subida del salario mínimo interprofesional.