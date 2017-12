Los planes de pensiones del sistema individual acumularon una rentabilidad media en noviembre del 4,79 % respecto al mismo mes de 2016, según se desprende de un informe publicado hoy por la patronal del sector Inverco.

El documento muestra que los planes de renta variable aumentaron su rentabilidad media interanual, entre noviembre pasado y el mismo mes del año anterior, hasta el 14,62 %, seguidos de lejos por los de renta variable mixta, cuyo rendimiento alcanzó el 7,83 % pese a las correcciones de la renta variable nacional y europea en noviembre.

En cambio, los planes de renta fija a corto y largo plazo son los que obtuvieron la menor revalorización en los últimos doce meses, del 0,19 % y el 0,95 %, respectivamente, aunque ninguna modalidad registró rentabilidades negativas.

El volumen de aportaciones netas en octubre ascendió a 162,1 millones de euros, y a cierre del mes el patrimonio total superaba los 73.300 millones, con 7,6 millones de cuentas de partícipes.

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, ha afirmado que la Administración se ha preparado “más que suficiente para que no haya problema para que los pensionistas españoles cobren sus pagas extras”, y si bien ha confirmado que habrá Presupuestos en 2018, ha añadido que “en el supuesto de que no los haya, no habrá ningún problema con las pensiones de los españoles“.

Nadal ha hecho referencia al peor de los escenarios para resaltar que “las pensiones de los españoles están garantizadas por el Estado”, aunque, ha subrayado, los Presupuestos Generales “se aprobarán dentro del ejercicio” cuando cuenten con apoyo parlamentario. El secretario, responsable de la elaboración de los PGE, no ha valorado cuestiones relativas a posibles apoyos políticos.

Sobre la cuantificación de los gastos derivados de la aplicación del 155, Nadal ha señalado que “hasta la aplicación del 155 el gasto iba por encima de la regla” en la Generalitat, algo que “se corregirá a partir de la aplicación del 155”. El Secretario de Estado ha hecho hincapié en que “el funcionamiento normal de los servicios públicos en Cataluña sigue siendo el mismo”.

“El gasto en las principales partidas, en sanidad, educación, ha sido el mismo y en algunos capítulos incluso los hemos desbloqueado”, ha apuntado, refiriéndose a aquellas partidas pendientes de ejecución que “se han ejecutado”. Asegura que “El 155 ha permitido el retorno a la normalidad constitucional y al normal funcionamiento de los servicios públicos”.