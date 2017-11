Gobierno y C’s pactan una rebaja fiscal de 2.000 millones para las rentas inferiores a 18.000 euros

Los Presupuestos tendrán que hacer hueco a una rebaja fiscal del IRPF. El pacto ya está cerrado entre el Gobierno y Ciudadanos. La reducción del IRPF supondrá un ahorro de 2.000 millones de euros y beneficiará especialmente a las rentas inferiores a 18.000 euros.

El plan consiste en anticipar parte de la rebaja reclamada por Ciudadanos para 2019. De este modo, se introducirá en 2018 a través de dos tramos. El primero supondrá la tributación cero para las rentas inferiores a 14.000 euros. Estos trabajadores no pagarán ni un euro en concepto de IRPF.

El segundo tramo de la rebaja afectará a las rentas anuales comprendidas entre 14.000 y 17.500 – 18.000 euros. En esta capa la rebaja fiscal se llevará a cabo por medio de una reducción de los rendimientos del trabajo progresiva, de forma que a menores rentas, mayor rebaja tributaria dentro de esos parámetros.

Hay que recordar que en la actualidad están exentos de presentar la declaración de la renta quienes ganen hasta 12.000 euros al año.

El pacto alcanzado incluye además la ampliación del catálogo de deducciones con una de cien euros al mes o 1.200 euros al año, de modo que el contribuyente pueda elegir entre deducírsela entera en la declaración de la renta del año siguiente o cobrarla como impuesto negativo mes a mes en el año en curso.

Esta deducción o pago mensual sería aplicable para los contribuyentes con cónyuge discapacitado a cargo, con padres a cargo con discapacidad o mayores de 65 años -y especialmente de 80 años- que dependen económicamente del contribuyente, o, simplemente, a través de la ampliación de la posibilidad de aplicar esta deducción entre las familias numerosas. En resumen, el colectivo afectado por la rebaja será de unos 2,8 millones de trabajadores.

Fuentes de Ciudadanos aclaran que, en conjunto, las rentas salariales entre 12.000 y 17.500 – 18.000 euros se podrán ahorrar una media de 500 euros al año, aunque en esa franja el que más se beneficiará será, obviamente el más cercano a los 14.000 euros, con 761 euros de ahorro en el pago, ya que la rebaja será menor cuanto más se ingrese.

La reforma, sin embargo, no supone elevar el mínimo exento de tributación de los 12.000 euros actuales a 14.000 de forma generalizada, ya que eso habría beneficiado al conjunto de los contribuyentes, y a rendimientos que no son salariales, lo que habría disparado el coste de la rebaja y, en ese punto, no ha habido acuerdo. La idea es ir elevando la actual reducción general por rendimientos del trabajo hasta conseguir que, en la práctica, los salarios inferiores a 14.000 no tributen.