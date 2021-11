La deriva de la CNMC de organismo independiente crítico con los diferentes Gobiernos a una especie de apéndice de los ministerios de Pedro Sánchez ha vivido un paso más. Su presidente, Cani Fernández, ha pedido por escrito a los directivos y mandos intermedios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que «traten bien» a los medios del Grupo Prisa, como El País, la Ser o Cinco Días. Por el contrario, boicotea a otros medios, como OKDIARIO, a los que ni siquiera envía notas de prensa o convocatorias.

Fuentes conocedoras de la situación aseguran que el actual director de comunicación de la CNMC, Jesús Gabirondo, ha remitido a la plantilla «indicaciones por escrito de que hay medios más importantes que otros, entre los que destacan los del Grupo Prisa».

A priori, parece que la dirección de comunicación debería ser la que atienda a los medios y que no tendría que dar instrucciones al resto del organismo. Pero no es así en la etapa de Fernández: «Comunicación más que centralizar, pasa sin más a los directivos las preguntas que llegan de los periodistas. Entonces, indica a quiénes hay que contestarles más o mejor que a los otros. Y los medios que interesan son los de Prisa, principalmente».

En la etapa del anterior presidente, José María Marín Quemada, las cosas eran muy distintas. Su directora de comunicación, la histórica de La Vanguardia Mar Díaz-Varela, centralizaba toda la información y trataba por igual a las grandes cabeceras de papel que a los pequeños medios especializados de Internet. Asimismo, enviaba numerosos comunicados y resúmenes semanales de la actividad de la CNMC.

Algo que ha desaparecido con Gabirondo, que incluso ningunea a los medios que no pertenecen a grandes grupos de comunicación, como OKDIARIO. No es el único organismo que practica esta política: la SEPI también excluye a este medio de sus comunicaciones y no responde a sus llamadas y mensajes, pese a que aquí hemos desvelado los escándalos relacionados con su presidencia y con algunos de sus polémicos rescates. Ante esta situación, la nueva presidenta, Belén Gualda, ha despedido recientemente a su director de comunicación.

La CNMC se ha convertido en un gabinete de Teresa Ribera

Gabirondo fue director de comunicación del bufete Cuatrecasas y, brevemente, de Siemens Gamesa. Y que enlaza con la deriva de la propia Comisión desde que fue nombrada presidenta Fernández por Pedro Sánchez. Hay que recordar también que el marido de Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, Mariano Bacigalupo, es consejero de la CNMC, lo cual ha dado pie a situaciones surrealistas como que Bacigalupo haya criticado que los medios presenten tanta atención al precio de la luz, competencia de su esposa.

«La CNMC está haciendo un papel de gabinete de estudios del Ministerio. La política, para bien y para mal, ha arrasado con la regulación. En todo caso, hay poca o nula aportación real por parte de la Comisión al problema de los precios de la luz, salvo verlas venir», según una de las fuentes.

Otra añade que «La CNMC en esto es como un filial, una suerte de equipo B. Hay mucha supervisión de los mercados, tanto mayorista como minorista, pero las propuestas están en el Ministerio, al menos públicamente. Por eso, política energética 1, regulación energética 0».