Los clientes de Mercadona se sienten engañados: este producto se vende como español pero no lo es

Mercadona es el supermercado con mayor volumen de clientes y aunque los llamados’Jefes’ de esta cadena de establecimientos de origen valenciano, valoran muchísimo la calidad de sus productos de marca blanca, quizás no saben que no todos están elaborados en nuestro país. De hecho, venden un producto que tiene mucho éxito pero que no es español, sino que en realidad viene de otro país y que va a hacer que los clientes de Mercadona se sientan engañados ya que se vende como español cuando en realidad no lo es.

El producto de Mercadona que se vende como español pero no lo es

Muchas son las personas que acuden a Mercadona para comprar los productos de su marca blanca Hacendado y aunque prácticamente todos ellos tienen como fabricantes y distribuidores a empresas españolas y apuestan por ser productos de kilómetro cero, que reducen la huella de carbono y apoyan la agricultura local, lo cierto es que hay uno en concreto que en realidad viene de otro país.

El producto en cuestión no es otro que el Garbanzo pedrosillano Hacendado categoría extra, que se trata del garbanzo más vendido en Mercadona y que se suele comprar para la elaboración de todo tipo de platos de cuchara y potajes, así como para recetas más ligeras como ensaladas. Un tipo de garbanzo que tiene un tamaño pequeño y aunque suele cultivarse tanto en Castilla-La Mancha y Castilla y León, en el caso del que venden en Mercadona tenemos que decir que resulta del todo sorprendente que su origen es Estados Unidos.

Basta con leer la etiqueta del paquete de este tipo de garbanzo para ver que sobre el origen específica «USA» , algo que no se sabía hasta que las redes sociales lo han desvelado. Sin embargo, el envasado se hace en España ya que corre a cargo de una empresa llamada Seprolesa con sede en León.

¿Qué ocurre con el resto de legumbres Hacendado?

Descubrir que estos garbanzos de Mercadona, que se venden en un paquete de kilo a 2,36 euros, no son españoles será toda una sorpresa para los clientes, pero ¿sucede igual con el resto de legumbres que llevan la etiqueta de Hacendado? Pues lo cierto es que el Garbanzo Hacendado categoría extra también tiene procedencia de Estados Unidos, al igual que la Lenteja Pardina Hacendado, mientras que la Lenteja Hacendado categoría Extra no viene de Estados Unidos y tampoco de España sino que en este caso el origen es Canadá.