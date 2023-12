Se avecinan cambios en el precio de la bombona de butano: será a partir de esta fecha

El gas butano es un hidrocarburo licuado del petróleo que es utilizado como fuente de energía en una gran variedad de aplicaciones, ya sean domésticas como industriales. En nuestro país, el gas butano tiene una importancia significativa, ya que a día de hoy, sigue siendo muy utilizado por millones de personas para cocinar, calentar sus hogares y agua, y en otros usos.

Gas Butano en España

El uso doméstico del gas butano es el más extendido en España. Se utiliza sobre todo para cocinar, ya que es una fuente de energía limpia y eficiente, para calentar el agua, ya sea para el baño o para la calefacción. En menor medida, el gas butano también se utiliza para otros usos domésticos, como la refrigeración o el aire acondicionado.

El gas butano también tiene una importancia significativa en la industria, ya que se utiliza principalmente para la calefacción, el secado y la generación de vapor. También se utiliza como combustible en hornos y calderas industriales.

Según datos de la Asociación Nacional de Distribuidores de Gas Licuado del Petróleo (ADIGÁS), en España todavía hay más de 8 millones de hogares que utilizan gas butano para su hogar. Esto representa aproximadamente el 23% de los hogares españoles. Además, el gas butano también es utilizado por millones de personas en el sector industrial.

Cambios en el precio del butano

El mercado energético ha experimentado fluctuaciones significativas en los últimos años, especialmente tras el conflicto en Ucrania y Rusia, impactando de manera directa en la electricidad, pero también en los combustibles y el gas, generando una preocupación constante en los hogares españoles. Durante el último año y medio, los precios han sido volátiles, alcanzando máximos históricos el pasado verano y posteriormente mostrando cierta estabilidad. El Gobierno, ante esta situación, decidió implementar medidas para contener el alza de precios, incluyendo acciones vinculadas al coste de la bombona de butano.

La reciente revisión del precio del gas licuado, llevada a cabo en el mes de noviembre, ha dado lugar a un leve incremento en el costo de la bombona de butano, situándose en torno a los 15,14 euros. Aunque este aumento contrasta con la tendencia a la baja que se había mantenido durante casi un año, sigue siendo un 20% menos que el precio registrado el año anterior. La regulación del Gobierno en España controla el precio del butano, considerando un 21% de IVA y el Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos de 15 euros por tonelada, factores que han resultado determinantes en su fijación, tal como se refleja en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La incertidumbre respecto al precio del butano para el año 2024 persiste según la OCU, destacando que todavía es temprano para realizar predicciones concretas. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de otro aumento ligero a partir del mes de enero, fecha en la que se revisarán de nuevo los precios. Se subraya que, por ley, cualquier variación no puede ser superior al límite del 5% en comparación con el precio previo. En el año 2022, el Gobierno decidió por congelar el precio del butano durante seis meses, manteniéndolo por debajo de los 23 euros por bombona, en un intento por controlar la escalada de precios. A pesar de que esta medida finalizó a finales del año pasado, desde entonces, el precio no ha dejado de disminuir, mostrando una reducción del 20% en comparación con el año anterior.

Esta situación variable y a menudo impredecible en los precios de la bombona de butano resalta la importancia de mantener un seguimiento constante de las regulaciones gubernamentales y las revisiones periódicas. Los consumidores deben estar alerta a los cambios en estos costos, particularmente considerando su impacto directo en la economía doméstica y en la planificación presupuestaria.