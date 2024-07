Los Amodio, los ‘Paco el pocero’ mexicanos de OHLA

Por si teníamos pocas operaciones corporativas potenciales en el mundo empresarial español (BBVA-Sabadell, Naturgy, Telefónica, Talgo, Grifols), esta semana se han precipitado los acontecimientos en OHLA, la atribulada constructora que la familia Villar Mir vendió a los hermanos mexicanos Amodio en 2020.

Los Martín Amodio (Luis Fernando y Julio Mauricio) pretendían repetir el éxito de su compatriota Carlos Slim en FCC, pero «los Amodio se parecen más a Paco el pocero que a Slim», asegura con ironía una fuente del sector en referencia al famoso promotor de la burbuja inmobiliaria.

«No son unos grandes empresarios de México como Slim, sino unos ladrilleros que han hecho fortuna y que buscaban hacer las Europas entrando en España. Pero lo único para lo que tenían dinero era OHL, que estaba barata porque tenía grandes dificultades. Y sólo con un 26%, aunque les bastaba para tomar el control», añade esta fuente.

La ‘A’ de OHLA

Un ejemplo de esto es el cambio de nombre de la compañía, la histórica OHL que fundó el recientemente fallecido Juan Miguel Villar Mir con la fusión en los años 90 de las constructoras Obrascón, Huarte y Laín. Los Amodio le añadieron la ‘A’ de su apellido para que quedara bien claro que ahora la empresa era suya y pasó a llamarse OHLA. No había ninguna necesidad: a Slim -por seguir con la comparación- nunca se le ha ocurrido renombrar FCC como FCCS.

Otro ejemplo es su concepción personalista de la gestión y su falta de respeto por las normas de gobierno corporativo europeas. Es verdad que es un mal que no sólo les afecta a ellos, por desgracia, sino que está bastante extendido en la empresa española. Pero aquí al menos se disimula con un cumplimiento «formal» de estas normas, como nombrar consejeros delegados independientes aunque no manden nada en la práctica.

Los Amodio, no. Los Amodio se cargaron el año pasado al consejero delegado de OHLA, José Antonio Fernández Gallar, pero, en vez de nombrar a otro profesional del sector que supiera llevar la compañía, se pusieron ellos de ejecutivos. No uno, los dos: Luis de presidente ejecutivo y Mauricio de vicepresidente ejecutivo. Un caso único en las empresas cotizadas. Es de esperar que se lleven bien porque, si no, menuda jaula de grillos.

Más allá del aspecto folclórico, esta gestión no gusta nada ni a los acreedores de la empresa ni al mercado, ya que no creen que sea la mejor forma de sacar a OHLA del pozo en que se encuentra. A su juicio, sería mejor coger a alguien que conozca bien el sector, el negocio, los grandes contratos internacionales, etc. Lo de los acreedores, encabezados por CaixaBank y Santander, es muy serio, porque tienen retenidos 180 millones en avales para garantizarse el cobro de los créditos que les debe la compañía.

Atitlan y Elías

Otro ejemplo más: lo ocurrido con la propuesta del fondo Atitlan esta semana. Este fondo -gestionado por Roberto Centeno, yerno de Juan Roig, y Aritza Rodero- propuso una ampliación de capital de 150 millones, mucho mejor que los 100 que están buscando los Amodio para tapar los agujeros más urgentes. De ese dinero, Atitlan pondría 75 millones en una primera ronda y, en una segunda ronda, el porcentaje que correspondiera a las acciones que hubiera adquirido en la primera. Lógicamente, pretendía hacerlo a un precio que le otorgara un porcentaje como mínimo similar de los Amodio, lo que le permitiría influir en la gestión y solucionar el citado problema de gobernanza.

Esto no gustaba a los mexicanos, porque iban a diluirse en el capital y a perder el poder absoluto del que gozan en la actualidad. De nuevo, anteponían sus intereses a los de la empresa. Ahora, tendrán que hacer una ampliación menor, y está por ver si llegan a los 100 millones deseados. Encima, para lograrlo se han echado en brazos de otro inversor folclórico donde los haya: José Elías (conocido por apoyar la causa independentista y por avalar a Joan Laporta para ser presidente del Barcelona para luego renegar de él).

Pero la cosa no acaba ahí: en vez de rechazar educadamente la oferta de Atitlan, le pidieron que la prorrogara para utilizarla como elemento de presión con los otros inversores y conseguir así un mejor precio o unas mejores condiciones. Es decir, pretendían montar una especie de subasta. Como cuando uno tiene una oferta de trabajo de otra empresa que no quiere aceptar, pero la usa para que le suban el sueldo en la suya.

Canalejas

Un último ejemplo de cómo son los Amodio: su gran esperanza blanca es la venta del 50% que OHLA posee en el complejo Centro Canalejas en el centro de Madrid. Un proyecto impresionante pero que no ha tenido el éxito esperado. Pero eso les da lo mismo, porque pretenden venderlo por 850 millones. Un precio que nadie está dispuesto a pagar ni de lejos, y menos sabiendo su desesperada situación. Las ofertas que puedan llegar serán a derribo.

Más allá de estos ejemplos de pocerismo, la gestión de los Amodio hasta la fecha ha sido manifiestamente mejorable. Es verdad que se encontraron con una empresa con grandes dificultades derivadas de la crisis financiera, el exceso de deuda, problemas con obras defectuosas e incluso se vieron envueltos en algunos casos de corrupción en España de los que salió sin cargos. De ahí que la empresa haya encadenado refinanciaciones de deuda desde 2015.

Pero también es verdad que los Amodio han sido incapaces de hacer remontar a OHLA, como sí lo ha conseguido Slim en FCC. Han salido de pérdidas pero siguen a años luz de un beneficio que les permita hacer frente a su enorme deuda. Veremos si sacan adelante la ampliación y en qué condiciones. Y si es suficiente para dar la vuelta a la tortilla. Porque, al final, lo que una empresa necesita es que su negocio funcione y gane dinero. Lo demás son salvavidas que se agotan si lo principal no va bien.