Adiós a que tu jefe te regañe por hacer esto: el Tribunal Supremo confirma tu derecho en el trabajo

El Tribunal Supremo se pronunció el 14 de marzo de 2024 sobre los derechos en el trabajo de los empleados con un control horario más rígido. El Alto Tribunal confirmó en una sentencia publicada por el Consejo General del Poder Judicial que los 15 minutos de cortesía de llegada al trabajo y el tiempo de desayuno se deben contabilizar como trabajo efectivo. Así que estas acciones se deben contar como horas trabajadas en una empresa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión del Tribunal Supremo sobre las horas de trabajo.

El Tribunal Supremo dictó sentencia el pasado 2024 sobre un derecho que está recogido en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en la sección 5.ª sobre el tiempo de trabajo y específicamente en el artículo 34 que atañe a la jornada. En su punto número 4, se habla sobre lo que se debe considerar tiempo de trabajo efectivo durante la jornada laboral.

«Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos. Este periodo de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo», se puede leer en el Estatuto de los Trabajadores.

Recientemente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado a través de una sentencia sobre lo que debe considerarse como tiempo de trabajo efectivo dentro de una empresa. El Alto Tribunal estimó los recursos interpuestos por tres sindicatos (CCOO, UGT y SECB) frente a una sentencia de la Audiencia Nacional referente a la plantilla de Caixabank con horario rígido. «La sentencia señala que debe considerarse tiempo de trabajo efectivo el de ‘marcaje’ efectuado en los 15 minutos posteriores a la hora pactada de inicio de la jornada, para quienes tengan control rígido de horario y no sean empleados con categoría de jefe o asimilado», informó en un comunicado el Poder Judicial.

El Tribunal Supremo y las horas de trabajo

«El Tribunal Supremo confirma que los 15 minutos de cortesía de llegada y el tiempo de desayuno son trabajo efectivo», se puede leer en el titular de la nota de prensa publicada por el Poder Judicial que alude a la sentencia número 410/2024 publicada el 5 de marzo de 2024 en casación por parte del Tribunal Supremo. En ella confirma que los 15 minutos de cortesía y el tiempo de desayuno se deben contar como horas trabajadas dentro de una empresa con un control horario rígido.

«La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado en una sentencia que el tiempo del desayuno y el de marcaje de llegada (un margen de cortesía de hasta 15 minutos tras la hora de inicio de la jornada) deben considerarse como tiempo trabajado», informa el Poder Judicial en su nota de prensa. «Asimismo, la sentencia desestima el recurso empresarial y mantiene el derecho a que el tiempo de desayuno sea contabilizado como tiempo de trabajo efectivo, también por así desprenderse de acuerdos previos a la implantación del nuevo sistema de registro de jornada», completa.

El Tribunal Superior también recordó que en una anterior sentencia de 2023 recomendó a las empresas contar con una «guía para que los empleados dispongan de las pautas necesarias para saber en cada momento cómo debe activar cada una de las funciones y opciones en la herramienta de registro de jornada». «El Tribunal Supremo ha concluido que quien llega a su trabajo durante los 15 minutos posteriores a la hora de inicio de la jornada tiene derecho a que su fichaje se considere realizado de manera puntual», finaliza la nota publicada por el Poder Judicial, en la que queda claro un derecho en el trabajo para los empleados.