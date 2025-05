Adiós al dinero físico para siempre: la UE activa el plan que nos acabará afectando a todos

Durante años, el dinero en efectivo ha sido una herramienta cotidiana e imprescindible en nuestras vidas para hacer todo tipo pagos y de compras. Sin embargo, ese hábito tan familiar parece que tiene fecha de caducidad. Europa ha puesto en marcha un ambicioso proyecto que podría acabar con el dinero físico tal y como lo conocemos, dando paso a una nueva era de pagos completamente digitales. No se trata de una simple tendencia tecnológica, sino de una transformación profunda del sistema financiero europeo.

El Banco Central Europeo (BCE) ya ha activado su plan para implantar el euro digital, una moneda electrónica oficial que coexistirá (al menos durante un tiempo) con los billetes y monedas que usamos a diario. La gran novedad es que esta iniciativa, que muchos consideraban lejana o incluso utópica, está ya en marcha con nombres concretos, fechas previstas y empresas implicadas. Y lo más interesante: España juega un papel protagonista en este proceso histórico, con dos compañías seleccionadas para diseñar la infraestructura clave de este nuevo sistema.

Diusframi y Kineox, son los nombres de las dos firmas tecnológicas españolas, y que han sido escogidas por el BCE para formar parte de la Plataforma de Innovación desde la que se está probando el funcionamiento del euro digital. Estas empresas no sólo pondrán a prueba los sistemas que harán realidad esta moneda, sino que participan directamente en su diseño. Por ello, y con este inicio de la hoja de ruta a seguir, parece que el efectivo tiene los días contados y Europa se prepara para una revolución que nos afectará a todos, nos guste o no.

Adiós al dinero físico para siempre y España juega un papel clave

La selección de Diusframi y Kineox para este proyecto marca un antes y un después para el papel de España en el mapa financiero europeo. No es habitual que dos empresas de un mismo país logren posicionarse en la primera línea de una transformación de esta magnitud. Pero en este caso, la trayectoria y especialización de ambas ha resultado clave. Diusframi, con más de 30 años de experiencia en medios de pago, y Kineox, centrada en inteligencia artificial aplicada a la gestión de cobros, han conseguido hacerse un hueco en el núcleo duro del plan del BCE.

Ambas participarán en un entorno de pruebas controlado, donde se pondrán a examen funciones esenciales del euro digital. Se trata de una fase decisiva para comprobar si este nuevo modelo monetario funciona de forma segura, fluida y eficaz. Diusframi, además, ha sido seleccionada para dos roles estratégicos: como Pioneer, testando funcionalidades listas para implementar, y como Visionary, imaginando nuevas utilidades que aún no existen pero podrían convertirse en estándar. Es una doble participación que demuestra el nivel de confianza que el BCE deposita en el talento tecnológico español.

Por su parte, Kineox aporta el músculo de la inteligencia artificial, una herramienta clave para automatizar procesos, agilizar operaciones y mejorar la seguridad. Su experiencia en el análisis de datos y detección de patrones será fundamental para garantizar que el euro digital sea no solo práctico, sino también confiable.

Adiós al efectivo: un cambio inevitable

La implantación del euro digital no es sólo un avance técnico, sino que tiene mucho que ver con el modo en el que vivimos hoy en día. A pesar de que son muchas las personas que todavía usan monedas y billetes (sobre todo los mayores), la intención que tiene el BCE es clara y como no, común a toda Europa. Tiene que ver con el hecho de que el pago digital se imponga frente al uso del efectivo que finalmente, se podría convertir en algo residual. ¿Por qué? Porque los pagos digitales permiten una trazabilidad más eficaz, una mayor rapidez en las transacciones y, sobre todo, un control más transparente del sistema económico. Esto no significa que de un día para otro vayamos a dejar de usar monedas, pero sí que nos dirigimos hacia un mundo donde la mayoría de los pagos serán virtuales.

A esto se le suma la idea de que si todos tenemos acceso a los pagos digitales, con este posible euro digial, se fomentará la inclusión financiera de todo el mundo, también quienes hoy no tienen cuenta bancaria o viven en zonas sin acceso fácil a cajeros. Con ello, se pretende diseñar un sistema más accesible y más adaptable a las nuevas formas de vida. Además, con el auge del comercio electrónico y los pagos móviles, mantener el dinero físico empieza a parecer un modelo obsoleto que ya no responde a las necesidades reales del ciudadano medio.

Desde una perspectiva económica, la digitalización total del dinero podría tener efectos a largo plazo en la política monetaria, en la recaudación de impuestos o incluso en la lucha contra la economía sumergida. Todo está sobre la mesa. Pero lo que está claro es que la moneda digital está cada vez más cerca de convertirse en una realidad.