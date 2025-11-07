Adiós al caos de cables: Lidl lanza un multicargador por solo 15 € que lo soluciona en minutos

Con todos los dispositivos que tenemos en casa, es fácil que todos acabamos con cables enredados, enchufes ocupados, adaptadores distintos para cada aparato y una sensación constante de que nunca hay sitio suficiente para todo, y sus respectivos cargadores. Y es que al final, lo más simple (poner a cargar el móvil o la tablet) se convierte en una especie de rompecabezas diario, pero para evitar todo ello, Lidl tiene el multicargador cargador capaz de cargar varias cosas a la vez y por menos de 15 euros.

El supermercado alemán acaba de lanzar un producto que promete poner fin a ese desorden tecnológico. Se trata del multicargador USB Power TRONIC, una estación de carga compacta que permite enchufar hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo. Y lo mejor de todo es su precio: sólo 14,99 euros. Una cifra pequeña para algo que puede cambiar por completo la forma en la que cargamos nuestros aparatos. A primera vista, no parece nada del otro mundo. Es negro, cuadrado, sin adornos. Pero su secreto está dentro: incorpora tecnología GaN (nitruro de galio), una mejora que permite transmitir energía con más eficiencia y sin sobrecalentarse. Conozcamos más sobre este pequeño cargador y porqué ya arrasa en Lidl.

El multicargador que triunfa en Lidl

El multicargador TRONIC USB Power de Lidl tiene justo lo que muchos buscamos: tamaño reducido y potencia de sobra. Con sólo 9 centímetros de largo y un peso que ronda los 190 gramos, pasa desapercibido en cualquier rincón del escritorio o en una mesa auxiliar. Sin embargo, alcanza una potencia total de 65 W, más que suficiente para cargar incluso un portátil.

Dispone de cuatro salidas en total: tres puertos USB tipo A y uno USB tipo C PD, que es el más potente y rápido. Este último puede llegar hasta 45 W, suficiente para cargar un MacBook Air, un iPad Pro o un móvil de gama alta en apenas un rato. Los otros tres puertos reparten 20 W de potencia, más que de sobra para teléfonos, relojes, auriculares o cualquier otro dispositivo que uses a diario. Todo está pensado para que cada enchufe rinda al máximo y no tengas que ir desconectando uno para cargar otro.

El diseño es sobrio, práctico y sin florituras. El acabado negro mate da una sensación de solidez y modernidad. No llama la atención, pero funciona a la perfección. Y, algo que se agradece: incluye un cable de red de 1,2 metros, lo bastante largo para colocarlo donde quieras sin necesidad de usar alargadores.

Carga rápida e inteligente

Otro de los puntos fuertes está en su función Smart Fast Charge, que ajusta la velocidad de carga según el dispositivo que conectes. Esto significa que el cargador piensa por ti. Si enchufas unos auriculares, no les dará más energía de la necesaria; si conectas un portátil, liberará toda su potencia. El resultado es una carga más rápida y segura, que además protege las baterías a largo plazo.

Gracias a la tecnología GaN, el cargador trabaja con una eficiencia muy superior a la de los modelos tradicionales. Apenas se calienta, incluso cuando los cuatro puertos están en uso. Es un detalle que marca la diferencia, sobre todo si lo dejas funcionando varias horas. Y lo mejor: puede cargar del 0 % al 50 % en solo media hora en los dispositivos compatibles con carga rápida.

Compatible con casi todo

Una de las razones por las que este multicargador de Lidl está arrasando es su amplia compatibilidad. Funciona con prácticamente todos los modelos de móviles y tablets actuales. Entre ellos, iPhone (desde el SE hasta el 13 Pro), Samsung Galaxy (de las series S7 a S21 y Note 20), además de iPads y portátiles como los MacBook Air o Pro.

Esto lo convierte en un accesorio útil tanto para casa como para el trabajo. Puedes tener cuatro aparatos cargando a la vez sin perder velocidad ni estabilidad. Ideal para familias, oficinas o para quien viaja con varios dispositivos encima. Es el tipo de cargador que llevas en la mochila y sabes que te va a salvar más de una vez.

Seguridad ante todo

Lidl ha incluido además protección contra sobrecargas y cortocircuitos, algo esencial cuando hablamos de conectar varios aparatos a una sola fuente de energía. Así se evita cualquier daño por exceso de corriente o picos de tensión, algo más común de lo que parece.

A esto se suma la tecnología de gestión de temperatura que incorpora el material del dispositivo (PC + ABS), resistente al calor y con buena disipación. En resumen: es seguro, no se recalienta y está preparado para un uso diario intenso.

Por qué todo el mundo habla de él

Puede parecer un simple cargador, pero este es de esos productos que solucionan un problema cotidiano. Por menos de 15 euros, Lidl ofrece un multicargador capaz de ordenar el espacio, ganar enchufes libres y cargar todo más rápido. Y sin complicaciones. No hay que instalar nada ni configurar nada: se enchufa y funciona.

Las opiniones de quienes ya lo han probado coinciden en varios puntos: rapidez, tamaño compacto y ausencia de calor incluso con cuatro cables conectados. Muchos destacan también la sensación de orden que deja en el escritorio. Nada de cables colgando ni adaptadores desperdigados por la casa.

Además, su relación calidad-precio lo hace casi imbatible. En otras marcas, un multicargador con las mismas especificaciones cuesta el doble o incluso el triple. Aquí, Lidl vuelve a jugar su baza favorita: tecnología útil a precios asequibles.