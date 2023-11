Se acerca la fecha: estos jubilados van a cobrar 6.000 euros y será este día

La Seguridad Social desembolsará pensiones que superarán los 6.000 euros para un grupo específico de jubilados. En España, más de nueve millones de personas reciben pensiones contributivas, siendo la pensión de jubilación la más extendida, con 6,2 millones de beneficiarios.

Pagas extraordinarias en la pensión

La pensión de jubilación, diseñada para reemplazar las rentas del trabajo con una pensión vitalicia, está distribuida en 14 pagas anuales. Doce de ellas se distribuyen mensualmente, mientras que las dos restantes son pagas extraordinarias que se abonan en junio y noviembre. El desembolso de estas pensiones se realiza entre el 1 y el 4 de cada mes, aunque la fecha específica de ingreso puede variar según la entidad bancaria del pensionista, siendo común recibir el pago entre el 22 y el 26 de cada mes. La paga extra de Navidad, por lo tanto, se anticipará a finales de noviembre.

Para los jubilados mayores de 65 años con cónyuge a cargo, la pensión de noviembre ascenderá a 1.932,4 euros, 1.566,2 euros sin cónyuge y 1.486,6 euros con cónyuge no a cargo. Aquellos con gran invalidez y cónyuge a cargo recibirán 2.898,6 euros, 2.349,4 euros sin cónyuge y 2.230 euros con cónyuge no a cargo. Los jubilados menores de 65 años con cónyuge a cargo recibirán 1.811,8 euros, 1.465,2 sin cónyuge o 1.385 euros con cónyuge no a cargo.

Sin embargo, se destaca un grupo especial de jubilados que recibirán más de 6.000 euros en noviembre. Aquellos con la pensión más alta en 2023, fijada en 3.059,23 euros mensuales (42.829,29 euros anuales), verán un máximo de 6.118,46 euros este mes. Esta cifra podría aumentar si tienen derecho al complemento por la brecha de género, un plus para aquellos que no pudieron cotizar debido al cuidado de los hijos, con una cuantía máxima de 121,60 euros. Estos jubilados, que reciben la pensión máxima y tienen cuatro hijos incluidos en la pensión, obtendrán el doble, alcanzando los 6.361,66 euros a finales de noviembre.

Aumento de las pensiones

A menos de dos meses para la llegada del año 2024, se anticipan cambios en las pensiones que afectarán a más de nueve millones de pensionistas. Una de las modificaciones más significativas será el ajuste en la cuantía de las pensiones, vinculándolas a la inflación, según la reforma de las pensiones implementada en 2022.

En virtud de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, que modifica la Ley General de la Seguridad Social, las pensiones contributivas, incluida la pensión mínima, experimentarán un aumento al inicio de cada año. Este incremento será proporcional al valor medio de las tasas de variación interanual del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior.

Aunque aún falta conocer el dato de inflación de noviembre, se ha filtrado desde la Seguridad Social que las pensiones podrían aumentar entre un 3,5% y un 4,5% para 2024, probablemente en torno al 4%. Este ajuste se traduciría en un incremento mensual de aproximadamente 55 euros para la pensión media de jubilación, superando así los 1.400 euros al mes. De manera general, la pensión media del sistema aumentaría unos 38 euros mensuales, alcanzando los 1.250 euros al mes.

Se prevé un cambio significativo en la edad de jubilación ordinaria, según lo establecido en la reforma de las pensiones de 2011. Según esta reforma, la edad de jubilación ordinaria deberá aumentar en unos meses, junto con el criterio de cotización utilizado para determinar su aplicación.

Antes de la reforma, la edad de jubilación ordinaria era uniforme para todos, establecida en 65 años. Sin embargo, desde su implementación en un calendario progresivo desde 2013 hasta 2027, esta edad de jubilación solo se mantiene si se alcanza una cotización específica. En caso contrario, la jubilación deberá realizarse a una edad mayor, que aumenta anualmente al igual que dicho criterio.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 27/2011, de 1 de agosto (disponible en este enlace del Boletín Oficial del Estado), para el año 2024, la edad de jubilación se incrementará a 66 años y seis meses si el trabajador no ha alcanzado una cotización de 38 años.