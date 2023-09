Se acabó: te van a quitar este dineral si no haces esto de forma inmediata

Cuando percibes una serie de ingresos, sean del tipo que sean, es importante tener la certeza de que los vas a seguir percibiendo durante el tiempo que sea necesario, y saber con la mayor antelación posible si los vas a dejar de percibir para poder organizar tu economía de la mejor manera según las circunstancias. Te contamos el peligro que corre tu dinero si no haces esto de forma inmediata, podrán quitártelo y no podrás ni rechistar… ¡tómatelo muy en serio!.

Así puedes perder la ayuda de la Seguridad Social

La Seguridad Social pone a disposición de los ciudadanos una serie de ayudas y prestaciones con las que se podrá disfrutar de tener al menos unos ingresos mínimos con los que afrontar los gastos básicos que lleguen a tu hogar cada mes. Es importante tener claro que son muchas las ayudas de la Seguridad Social, pero no todas tienen la misma validez, hay algunas que caducan en determinadas circunstancias, lo que motivaría que perdieras tu ayuda si no estuvieras pendiente de intentar renovar ese derecho.

La Seguridad Social pone límites tanto al tiempo para solicitar la legitimación de las prestaciones como al período para reclamar el cobro de las mismas, por lo que ir fuera de plazo una vez superado ese límite te dejará compuesto y sin blanca. Además, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) advierte que el derecho al reconocimiento prescribe a los 5 años, contados a partir del día siguiente al que tenga lugar el hecho causante de la prestación que se trate en cada caso. Esto significa que, si pides la ayuda 4 años más tarde de cuando podías hacerlo, tendrás derecho a cobrarla, pero no si han pasado ya al menos 5 años y 1 día.

De igual manera, hay que destacar que en el caso de que pidas la ayuda de la Seguridad Social con retraso, sí la vas a cobrar, pero no toda, ya que la norma dice que únicamente vas recibir a partir de las 3 últimas mensualidades anteriores a la fecha de la solicitud. Si la pides con un año de retraso, no recibirás todo ese año, recibirás únicamente los 3 últimos meses, por lo que es importante que tengas claro qué ayudas puedes pedir y a partir de cuándo para que no te quiten todo ese dineral que realmente te corresponde a ti.

Otra regla que afecta en este caso es la caducidad del derecho a cobrarlas, no todas, pero sí algunas de las ayudas de la Seguridad Social, concretamente caducan al año de no haberse hecho efectivas en dos supuestos. Por un lado, sucederá con las prestaciones a tanto alzado, que caducarán al año a contar desde el día siguiente a haber sido notificada su concesión al beneficiario. También en el caso de prestaciones de pago periódico, por ejemplo las mensuales, cuyo derecho al percibo de cada mensualidad caduca al año de su respectivo vencimiento.