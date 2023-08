Credit Suisse va poco a poco perdiendo fuerza tras ser adquirida por UBS en España. Abante Asesores, la empresa de asesoramiento financiero fundada en 2002 por Santiago Satrústegui, le ha arrebatado la gestión de una de las sicav de la familia de Juan Abelló, Inversiones Naira, según ha informado la sicav a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Inversiones Naira ha cerrado el primer semestre de este año con un patrimonio de 109,6 millones de euros, aunque en ese momento todavía la gestionaba Credit Suisse.

La familia Abelló tiene otra sicav abierta, en la que aparece como principal titular Ana Gamazo, esposa del famoso empresario que fue pareja financiera durante muchos años de Mario Conde. Se trata de Arbarin, cuya entidad depositaria es Credit Agricole y ha cerrado el semestre con una patrimonio de 250 millones de euros.

La sicav de Juan Abelló no es la única que ha perdido Credit Suisse debido a la brutal crisis que ha padecido la entidad suiza y que ha provocado su venta en España a UBS. Esta entidad ha decidido mantener el nombre de Credit Suisse en España para la banca privada para evitar un conflicto con Singular Bank, el banco del ex consejero delegado del Santander Javier Marín, con quien UBS pactó tres años de no competencia tras la adquisición por este último del negocio de banca privada (gestión de altos patrimonios) hace algo más de un año.

También han perdido la gestión de la sicav de Leopoldo del Pino y María del Pino, Swift Inversiones. Bankinter le ha arrebatado la gestión de esta sicav que es una de las más grandes del país. Swift Inversiones ha cerrado el primer semestre del año con un patrimonio de 386 millones de euros.

En el caso de la de Abelló, la nueva entidad gestora es 360 CorA, que forma parte del Grupo Abante desde junio de 2021.

Banqueros

UBS se ha visto obligado a mantener en su poder Credit Suisse ante la falta de ofertas atractivas. De hecho, puso a la venta su división de gestión patrimonial por su baja rentabilidad -que acabó comprando Singular Bank a la baja-. El resultado es que está perdiendo no sólo clientes, como el caso de Swift Inversiones e Inversiones Naira, sino también a los mejores banqueros de inversión que formaban parte de su plantilla.

En las últimas semanas las fugas de talento de Credit Suisse a otras entidades del sector han sido numerosas. También antes de que se produjera la venta por la crisis que estaba sufriendo la entidad suiza. Desde el colapso financiero del 15 de marzo hasta mediados de junio, la entidad perdió el 40% de su patrimonio en España.