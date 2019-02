La organización del MWC veta a Cabify en un panel de ‘startups’ tras el conflicto con la Generalitat

La 'startup' española no podrá participar en una conferencia a la que fue invitada. La decisión de GSMA se produjo tras el Decreto de la Generalitat que supuso su fin de operaciones en Barcelona y el despido de 4.000 empleados (si se suman los afectados por Uber).

Cabify no podrá participar en el panel de ‘startups’ que se celebra hoy a las 15:00 al que fue invitado en febrero como ponente del Mobile World Congress (MWC). La plataforma tecnológica española ha sido vetada por los organizadores de la feria, según confirman a este periódico fuentes conocedoras del sector tecnológico. La responsable Global de Regulación y Asuntos Públicos de Cabify, Marta Plana, recibió a finales de enero una invitación para participar en la conferencia y confirmó su asistencia.

Sin embargo, la invitación fue retirada por parte de GSMA, que cursó una llamada para comunicar a Plana que no podría participar en el evento por motivos políticos. Un veto sorprendente que solo se explica por el conflicto que Cataluña mantiene abierto con los VTC y que se saldó con el fin de operaciones de las empresas de conducción que operan a través de Uber y Cabify el pasado 1 de febrero, cuando entró en vigor el Decreto impulsado por el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damiá Calvet. De hecho, la llamada fue posterior a esa fecha.

Desde Cabify no se ha querido comentar esta información, adelantada por El Mundo. Pero fuentes con presencia en la feria y del sector de los VTC confirman que así ha sido sin poder explicarse cómo una organización internacional, como GSMA, ha podido entrar en ese juego político.

En el sector nadie se explica hoy la prohibición a que Cabify participe en la feria. En especial, porque se trata de una de las startups españolas que más ha crecido y más éxito ha tenido en los últimos años. Por ello, su presencia en el Panel que se celebrará hoy a las 15:00 estaba más que justificada.

Además, no se entiende que GSMA se entrometa en este asunto, cuando el panel es tecnológico y no sobre movilidad, el asunto con el que la plataforma mantiene un enfrentamiento abierto con la Generalitat. De hecho, la charla se celebrará bajo el título The Rise of the Data-Centric Enterprise (4yFN).

Este episodio es la guinda a un MWC marcado por los problemas de movilidad en Cataluña. Sin el Metro funcionando de forma correcta por los paros de los trabajadores y sin Uber y Cabify ofreciendo servicios en la ciudad. Algo que GSMA ha tenido que paliar con un servicio de autobuses que no está siendo suficiente para compensar la falta de taxis, como prueban algunos vídeos difundidos este lunes.