Estupor en el Consejo de Seguridad Nuclear ante la jugada de Sánchez e Iglesias para atar su presidencia

Fernando Martí, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear durante los últimos 6 años y que cumplió su mandato en diciembre, denuncia la intención del Gobierno de nombrar a cuatro consejeros del supervisor nuclear antes de las elecciones

Los movimientos de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias para atar una serie de nombramientos en el Consejo de Seguridad Nuclear a toda prisa antes de las elecciones causan estupor en el supervisor nuclear, hasta el punto de que su presidente, el normalmente comedido Fernando Martí, ha enviado a la presidenta del Congreso Ana Pastor una carta donde denuncia el intento del Gobierno por cerrar cuatro nombramientos a toda prisa antes de las elecciones generales, tras haber hecho cuatro propuestas (de las cinco personas que integran el pleno del CSN) el mismo día que se convocaron las elecciones generales del 28 de abril.

Martí, a quien se le cumplió el mandato el pasado 28 de diciembre, ha dejado por escrito su incomprensión ante “la necesidad de cursar con urgencia esas propuestas de nombramiento en las actuales circunstancias cuando es más que previsible que en el horizonte de muy pocos meses” haya una nueva mayoría parlamentaria que pueda realizar los nombramientos contando con el apoyo del Congreso.

El pleno del CSN está integrado por cinco miembros, uno de los cuales es presidente. Tradicionalmente siempre ha habido dos del PP, dos del PSOE y uno de CiU. Según la ley, para que haya un nombramiento de consejero o presidente hay que proponerlo por el Ejecutivo y tiene que ser votado por tres quintas partes de la comisión de Transición Ecológica del Congreso, que a su vez puede tirar para atrás un nombramiento con tres quintas partes en contra. Pero si tan sólo se produce una mayoría simple, el Ejecutivo tiene la posibilidad de nombrar al mes de forma discrecional a los miembros.

Esta es la jugada que están intentado Sánchez e Iglesias, según creen fuentes del sector, si bien para poder cerrar los nombramientos debería haber primero un informe favorable por parte de los letrados del Congreso, que este martes certificarán si este procedimiento ‘exprés’ para nombrar consejeros se ajusta a la ley o no. El diputado del Partido Popular Guillermo Mariscal se ha mostrado, en declaraciones a OKDIARIO, preocupado por la situación y ha criticado que “si se da el permiso, el Gobierno va a tomar una decisión como es nombrar a cuatro miembros de cinco del CSN con las cámaras disueltas. Son técnicos que tendrán que acometer el cierre o no de cinco equipos nucleares. No es un Gobierno en funciones, pero sí un Gobierno en campaña el que haría estas gestiones, lo cual es inaceptable”.

Los perfiles: ecologistas antinucleares

El propio Martí ha puesto el acento en su carta enviada al Congreso sobre el perfil antinuclear de los nombramientos que se pretenden colar por la puerta de atrás en pleno final de la legislatura (y que tienen una duración de seis años, al igual que Banco de España, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y otros reguladores). Pablo Iglesias ha propuesto el perfil de Francisco Castejón Magaña, doctor en Física por la Universidad Complutense de Madrid. En CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) fue científico titular desde 2004 hasta 2015, año en que pasó a ocupar la posición de investigador titular.

Según fuentes del sector, se trata de un perfil radicalmente antinuclear, lo cual es llamativo para el Consejo de Seguridad Nuclear pero además podría no tener el suficiente consenso para un nombramiento a toda prisa que en apenas tres meses podría causar problemas si se tiene en cuenta que puede haber una mayoría parlamentaria diferente.

Los otros perfiles son María Pilar Lucio Carrasco, es diputada y portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Otro perfil es Elvira Romera Gutiérrez, Catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Granada.

Por último, entraría la cuota catalana, en este caso con un consejero muy próximo a PdeCAT que sería Josep Maria Serena i Sender, doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) y diplomado en Ingeniería y Gestión Ambiental por la Universitat Politècnica de Catalunya.