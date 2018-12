¡Soy bajista!

“Toma como ejemplo la sentencia que afirma que el agua vence al fuego. Pero si ponemos un cazo entre ellos, entonces el agua se calentará y hervirá hasta extinguirse sobre el fuego, pero el fuego seguirá ardiendo”. Han Fei.

Adoro que la decisión sea el eje que marca nuestra carrera vital como seres humanos. Nuestra sociedad se ha habituado a una manera concreta de hacer, rigiéndose en colectivos mediante la Ley y el orden y, de tal modo, buscar un equilibrio económico que permita el libre desarrollo de cada individuo, aprovechando las ventajas de dicho colectivo.

Cierto es que el día a día nos consume y absorbe nuestras horas, pero de lo que no me cabe duda es que las personas exitosas destacan por su tenacidad y un grado de inconsciencia necesario más que muchas veces para lanzarse hacia lo desconocido sin miedo al fracaso. Tener miedo al fracaso tal vez lo evite, pero un cobarde jamás logrará la victoria en la experiencia de vivir puesto que la indiferencia y la falta de decisión te mantiene indiscutiblemente en un estadio de mediocridad, cómodo, cierto, pero mediocre al fin y al cabo… ¡Fuera de mi estilo!

Un cobarde jamás logrará la victoria en la experiencia de vivir

En las últimas semanas, les he venido advirtiendo de un avanzado proceso de distribución técnico sobre las bolsas americanas que podrían acompañar a los mercados de renta variable en Europa en un nuevo mercado bajista. La única duda que tenía, parte de la base de la respuesta que tendrá la Bolsa sobre los diferentes hitos del mercado: la política monetaria de la FED, los presupuestos en Italia, el ‘Brexit’ y la Trade War.

Al parecer, todos los hitos se están resolviendo de manera más o menos favorable en cuanto a las preferencias de los mercados. Sin embargo, a pesar de que Powell mantuvo un discurso moderado subiendo los tipos, pero rebajando a dos subidas adicionales en 2019 en lugar de tres, los mercados han reaccionado de manera violenta al hecho de que Powell seguirá intransigente en la reducción del balance, demostrando que más allá de lo macro, el mercado tiene sed de liquidez y que ahora, hay que explicarles que lo no convencional, tiene fecha de caducidad sabiendo que Mr. Market actualmente es adicto a las compras mensuales y eso ¡es todo un problema, señores!

Si atendemos a criterios técnicos no hay discusión, la Bolsa ha roto la distribución y ha arrancado un nuevo movimiento direccional bajista. ¿Ahora? estamos en tendencia bajista y ¡hay que ir a por ella armados de coraje! Los principales índices de Renta Variable del planeta cotizan en tendencia bajista atendiendo a la teoría de Dow; criterio de mínimos de 52 semanas, criterio de medias móviles de 200 días y 30 semanas, e incluso criterio de MACD mensual. Todo converge hacia una sola dirección, ¡la bajista! Y eso, mucho ojo, porque hace casi una década que no sucedía. No me refiero a las caídas, me refiero a un mercado que al fin está de acuerdo en algo y es en caer como si no hubiera un mañana.

La Bolsa americana está cotizando una burbuja de valoración que bien podría ya haber estallado en la actualidad

Fin del tsunami de liquidez, distribución aplastada por los bajistas y unos Bancos centrales en predisposición de ir reduciendo el balance gradualmente, para controlar el fantasma de la economía Keynesiana; ¡la estanflación! son suficientes argumentos para pensar en la continuación de la tendencia bajista, sin olvidarnos de que, a pesar de las recientes caídas, la Bolsa americana está cotizando una burbuja de valoración que bien podría ya haber estallado en la actualidad. El mercado solamente tiene un lado correcto y no es ni el alcista ni el bajista, simplemente es el correcto y ahora mi lado correcto; ¡es vender!

Y aunque probablemente existan rebotes y comentarios favorables hacia las compras de los denominados en el mercado “siemprealcistas”, debemos comprender que los argumentos a veces tienen una doble connotación y como decía el maestro Han Fei, a veces las sentencias más evidentes, quedan en agua de borraja cuando las circunstancias varían y ahora mismo, el cazo que impedía a los mercados caer (las políticas monetarias no convencionales), se ha retirado de la ecuación, lo que sugiere que el tsunami podría apagar el incendio y eso, no es nada halagüeño para los alcistas. Tomo como ejemplo la sentencia que afirma que el agua vence al fuego. Pero si ponemos un cazo entre ellos, entonces el agua se calentará y hervirá hasta extinguirse sobre el fuego, pero el fuego seguirá ardiendo…

Las bolsas mundiales seguirán cayendo en un medio plazo en el que el mercado se debatirá en ¡discutir la burbuja americana o sencillamente reventarla!

De este modo, y como es propio de mi persona, con muchísima convicción y analizando el mercado con todos los argumentos de los que dispongo, me atrevo a decir que las bolsas mundiales seguirán cayendo en un medio plazo en el que el mercado se debatirá en ¡discutir la burbuja americana o sencillamente reventarla! y sin duda en ello los Bancos centrales tendrán mucho que ver y con ello sus decisiones y mi decisión seguirá siendo la misma, observar con extremada atención el mercado y hacer lo que sé hacer, ¡operarlo! Porque no soy producto de mis circunstancias, sí de mis decisiones. Al fin y al cabo me debo personalmente concisión en el estilo, precisión en el pensamiento, y decisión en la vida.