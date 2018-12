La OPEP no alcanza un acuerdo sobre un nuevo recorte de la producción de petróleo

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha clausurado este jueves sin acuerdo su 175 conferencia ministerial, que sigue pendiente de alcanzar un pacto con los países aliados que no son miembros del cártel, con Rusia a la cabeza, con los que se reunirá mañana.

Los ministros de la OPEP se reunieron hoy durante unas seis horas con el objetivo de consensuar un recorte de la producción de petróleo para estabilizar los precios, que se encuentran a la baja desde hace dos meses.

La OPEP se enfrentaba este jueves, en su 175º reunión ordinaria, a la decisión de aprobar un nuevo recorte a la producción de petróleo con el objetivo de incrementar los precios, que han experimentado un descenso acumulado de cerca del 30% desde principios de octubre.

Según Reuters, la OPEP y sus aliados trabajaban para reducir la producción de petróleo en hasta 1,5 millones de barriles por día, pero podrían no llegar a un acuerdo si no hay un compromiso con Rusia, que no pertenece al cártel, según ha explicado el jueves el ministro de energía saudí, Khalid al-Falih.