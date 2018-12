Montero pide una “reflexión profunda” a los independentistas para que apoyen los Presupuestos

La ministra defiende sus subidas de impuestos Pide también el apoyo de PP y Ciudadanos

Tras el batacazo electoral del PSOE y el sanchismo en Andalucía, el Gobierno busca a la desesperada cómo sacar adelante sus Presupuestos para mantenerse en el poder más tiempo. Este miércoles, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido a los partidos catalanes independentistas que hagan una “reflexión profunda” para que voten a favor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019. Montero también pide a C’s y PP ese mismo ejercicio para permitir que Pedro Sánchez no sea desbancado por una coalición del centro derecha en unas eventuales elecciones generales.

En un encuentro con los medios tras asistir al Desayuno Informativo de Europa Press con la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, Montero ha hecho hincapié en que su invitación es extensible a Ciudadanos y al PP, porque cree que sería “bueno y conveniente” que se sienten a hablar con el Gobierno de los problemas de la gente y “los Presupuestos son eso”.

Preguntada sobre las declaraciones del diputado de PDeCAT, Ferran Bel, que ha dicho que apoyaría los PGE si “hay alguna solución política para Cataluña” diferente a un nuevo Estatuto”, Montero ha asegurado que “no tienen ningún comentario que hacer”.

“No me corresponde a mí decir cuál es la posición del PDeCAT, yo siempre insisto en que estos Presupuestos son buenos para Cataluña e insisto en que aportan más de 2.000 millones de euros para la región. Me parece contradictorio que una comunidad autónoma pida más recursos y que al vehículo que lo conduce no traslade su apoyo”, ha apuntado.

Preguntada sobre la reforma del Impuesto de Sociedades, la titular de Hacienda ha asegurado que este tributo lo que plantea es que “se cumpla con la previsión legal en la que hay un tipo teórico en la ley que a todo el mundo le parece razonable, pero que cuando te vas a las cifras concretas está por debajo”. “Muchas de las grandes corporaciones se encuentran por debajo del 15%”, ha añadido Montero.

Por ello, ha resaltado que “le parece muy razonable” la idea del Gobierno de llevar Sociedades a un tipo mínimo del 15% cuando el tipo efectivo se encuentra en el 20%.

Asimismo, ha dejado claro que plantear que la subida tiene impacto en el crecimiento del empleo es “erróneo” porque se aplicará en las grandes corporaciones con una facturación de más de 10 millones de euros.

En esta línea, también ha resaltado que a las pymes se les bajará el Impuesto de Sociedades y que espera que eso también sea valorado como que “a aquellas que tienen más dificultades para hacer frente a sus compromisos fiscales o a la subida del salario mínimo se puedan ver beneficiadas con esa bajada de dos puntos” (del 25% al 23%) del impuesto.