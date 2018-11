Los sindicatos de Correos convocan huelga para este viernes en plena campaña de víspera de Navidad

La víspera de Navidad es la época en la que la empresa gestiona más envíos Los sindicatos se reunieron con el Gobierno hasta última hora de este jueves

Correos convocó a los sindicatos con representación en la empresa (CC.OO., UGT, Sindicato Libre y CSIF) a una nueva reunión este jueves con el fin de tratar de evitar ‘in extremis’ la jornada de huelga convocada en la compañía este viernes, día 30, en plena campaña de víspera de Navidad, la época en la que la empresa gestiona más envíos. Sin embargo, a última hora de la tarde, tras muchas horas de reunión, no ha habido acuerdo, con lo que habrá huelga en Correos este viernes.

“No ha podido ser. No podíamos aceptar esto. Una propuesta irrisoria o una tomadura de pelo por parte del Ministerio de Hacienda que ha presentado una oferta del 0,2%, imposible de aceptar para un colectivo como el de Correos, mileurista y con ocho años de congelación salarial, con una pérdida del poder adquisitivo entre el 9 y el 14% en estos años. No se ha tenido en cuenta”, explican desde CSIF.

“No queda otra. Nos vemos en la calle como hemos decidido las cuatro organizaciones sindicales, CSIF, CCOO, UGT y Sindicato Libre”, que suman el 85% de representación sindical en Correos. “Nos vemos en la calle, en esta primera huelga del 30 de noviembre, porque los compromisos, que estaban avanzados con la empresa, no se han podido materializar en la realidad. Y la única forma de parar esta huelga era avanzar en derechos, en salario, en jubilaciones parciales y en la recuperación de la plantilla perdida”, continúan desde el sindicato.

“Hemos esperado hasta el último minuto para cambiar la voluntad del Gobierno. No ha podido ser. No entendemos como un Gobierno que se tilda de progresista mantiene estos comportamientos en política postal”, subrayan desde CSIF, que consideran la actuación del Ejecutivo de Sánchez como “una decepción”.

“La calidad de nuestros empleos no se puede rebajar hasta los niveles que pretendía el Gobierno con esta propuesta. Así que esto no hace más que empezar el 30-N. Y, si este Gobierno no entiende que tenemos razón, volveremos a la carga el 21 y 26 de diciembre, en plena Campaña de Navidad”, concluyen.

Reuniones

La reunión convocada para la tarde de este jueves tuvo lugar tras la celebrada el pasado martes, cuando Correos puso sobre la mesa una propuesta que incluye subidas de sueldo, la reducción de la temporalidad y convocatorias de empleo para incorporar en varias fases a 6.755 trabajadores. Sin embargo, las centrales consideran insuficientes estas medidas y aseguran que mantendrán la huelga.

En este sentido, consideran que la convocatoria de oferta de empleo debe incluir entre 1.300 y 1.500 empleos adicionales. Además, reivindican una mayor contribución de fondos para aumentar sueldos y reconocer derechos, según indicaron a Europa Press en fuentes sindicales.

Tras la reunión del martes, Correos indicó que las medidas propuestas por la sociedad permiten “afrontar con éxito” los retos estratégicos de futuro de la empresa. Además, aseguró que suponen un “importante avance y una prueba inequívoca” de su “voluntad negociadora y de su apuesta por el diálogo como el mejor mecanismo para la resolución de conflictos”.

Con su convocatoria de huelga, los sindicatos de la sociedad postal reclaman la articulación por parte de Fomento de un Plan de Prestación que garantice el servicio postal universal, un proyecto para diversificar el negocio de la compañía ante la caída de los envíos tradicionales, un plan de empleo para incorporar 13.000 puestos fijos, y regular las condiciones laborales tras “el deterioro que han registrado en la crisis”.

Respecto al plan de prestación, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha indicado en los últimos días que está pendiente de aprobación por parte de la UE para posteriormente aprobarlo en Consejo de Ministros.

