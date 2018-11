La directiva de Adicae intenta expulsar a su oposición

La Junta Directiva saliente de Adicae ha iniciado un proceso de expulsión de Luis Neyra, candidato a la presidencia de la Asociación a través de la candidatura opositora’ Consumidores Construyendo Futuro’. Mediante un burofax al que ha tenido acceso OKDIARIO (Consultar aquí), el presidente y secretario, Manuel Pardos y Fernando Herrero, indican que el motivo de este expediente de expulsión son las críticas vertidas sobre su gestión.

Según Pardos, dicha candidatura está promovida desde “el odio y el rencor” a la asociación por parte de “algunos ex empleados”, no aceptando crítica alguna a su gestión. En dicho burofax, Pardos y Herrero aseguran que esta decisión fue tomada por la Junta Directiva Nacional de Adicae el 3 de septiembre. Sin embargo, no adjuntan el acta ni documentos de tal reunión, tal y como explican los ‘expulsados’.

Para Consumidores Construyendo Futuro es sorprendente que la comunicación de dicho expediente se haya hecho “más de dos meses y medio después de la adopción de este supuesto acuerdo, coincidiendo con la comunicación y el registro oficial de la candidatura Consumidores Construyendo Futuro para el IV Congreso de Adicae“. Paralelamente, Pardos y Herrero han enviado un burofax a la práctica totalidad de los integrantes de esta candidatura, instándoles a abandonar su apoyo a la misma.

De hecho les amenazan con que, en caso de no hacerlo, tomarán las medidas que consideren convenientes. “Unas presiones a los socios que rozan la coacción. Para Consumidores Construyendo Futuro estos hechos suponen una grave vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, como son los de la libertad de expresión y opinión y el propio derecho de asociación”, explican los afectados.

Consumidores Construyendo Futuro valora dar traslado de esta situación al Ministerio Fiscal y otras autoridades competentes para que intervengan y tutelen el proceso del IV Congreso de Adicae, que debe ser democrático y transparente.

“Estos hechos son especialmente graves considerando que de la Junta Directiva saliente han dimitido el 50% de sus miembros, y que ha agotado su mandato hace meses. Así, según los estatutos Adicae, la actual Junta no está legitimada para continuar con su gestión al frente de la asociación, debiendo nombrar una gestora que convoque el IV Congreso de Adicae. El mandato de la actual Junta acabó el 28 de octubre, al cumplirse 5 años y 6 meses desde la celebración del último Congreso de Adicae. Consumidores Construyendo Futuro asegura que no dará ningún paso atrás. Estos hechos sólo han conseguido reforzar el empeño de esta candidatura para impulsar la democratización de una asociación de consumidores tan necesaria como Adicae”, continúan desde la oposición.