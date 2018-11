Celáa asegura que Sánchez gobernará a golpe de decreto ley si no hay Presupuestos

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celáa, ha destacado este sábado que, aunque no se obtenga el respaldo parlamentario necesario para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo implementará las medidas que recogen a través de los medios que permite la normativa, en general reales decretos.

Celáa, que ha inaugurado la Conferencia Política del PSOE de Cantabria, ha dejado claro que el Gobierno sigue trabajando para sacar adelante el proyecto de presupuesto para 2019 y que “hay tiempo”.

Pero ha destacado que si no se logra el respaldo parlamentario suficiente, las medidas que se recogen en el proyecto del presupuesto no se perderán, y “el Gobierno de España no va a dejar a nadie atrás”.

Ha hablado en este sentido de “hacer posible que la recuperación se note en las pensiones, en la sanidad, en la educación, en las becas, en la dependencia o en el empleo digno”.

Y ha aludido a algunas dificultades del Gobierno en este proceso para la aprobación del proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE). “Es verdad que parece que los soberanistas han decidido mezclar la situación de sus presos con la situación de la negociación presupuestaria, y eso dificulta”, ha advertido.

Ha señalado que “si las fuerzas políticas deciden no apoyar” el presupuesto con la mayoría que se precisa, las medidas reflejadas en el documento presupuestario saldrán adelante “con los medios que las leyes permiten”.

“El propio presidente del Gobierno ha dicho esta mañana que trabajaríamos para implementar esas medidas a través de las medidas normativas que sean precisas”, ha abundado la portavoz del Ejecutivo.

Y ha insistido en que las medidas que contiene el proyecto presupuestario son “medidas de agenda social” y “para mejorar la vida de las personas”.

“Creemos que después de una crisis de siete años y con cinco años de crecimiento esas medidas han de pasar a la vida de las personas. Entonces las implementaremos a través de las normativas necesarias. Son en general reales decretos”, ha apuntado.

Además, Celáa ha afirmado que la acción del Gobierno de Pedro Sánchez está siendo “bien recibida” por los ciudadanos. “Hay que trabajar en esa dirección”, ha considerado, antes de añadir que “la agenda social es la principal agenda” del Ejecutivo de Sánchez.