¿Compramos bancos?

Finalmente el Tribunal Superior de Justicia optó por dejar como ha permanecido por más de 23 años en manos del hipotecado el coste del impuesto de Actos Jurídicos Documentados de la escritura de la hipoteca y de esa manera también da carpetazo sobre la posible retroactividad del impuesto que podría acarrear un coste para la banca de unos 5.000 millones de euros solo en los últimos cuatro años.

Y como era de esperar la sesión en el mercado de valores de la totalidad de los bancos cotizados abría con importantes huecos alcistas que finalmente han podido mantenerse hasta el final de la sesión aunque con resultados muy diferentes.

Tal y como podemos ver en el conjunto de gráficos superior, todos los valores bancarios han cerrado en o muy cerca de los mínimos de la sesión, pero sobre todo llama la atención que valores como el Banco Sabadell (segundo contanto desde la esquina superior izquierda en orden de lectura), Bankia (tercero) y Liberbank (cuarto) han prácticamente cerrados sus correspondientes huecos de apertura de la sesión de este miércoles. Caso aparte el tratamiento de Renta Banco al ser banco de inversión con nula constitución de hipotecas.

No obstante, el que la totalidad de las entidades cotizadas hayan cerrado muy cerca de mínimos nos avisa de que el problema alrededor de las hipotecas no ha llegado a su capítulo final.

De hecho, podríamos decir que ningún valor bancario cotizado se encuentra por encima de las cotizaciones en las que se encontraba cuando el pasado 18 de octubre el Tribunal competente y especializado en finanzas del Supremo fallaba a favor del cliente del banco.

De nuevo, solo tenemos la excepción de Renta 4 Banco con un saldo del 0,79% positivo desde que se conoció la sentencia favorable a los hipotecados mientras que el Banco Santander, con un 0,05% positivo y Liberbank con un 0,28% negativo podemos decir que están en línea con la cotización del día 18 de octubre.

El resto de entidades acumulan saldos negativos del orden del -2,07% para el BBVA, -3,12% para CaixaBank, -4,28% para Bankinter, -4,66% para Banco Sabadell o del -7,88% para Bankia.

Llama la atención el retardo de Bankia, que sabemos que acumula más de un 5% de posiciones cortas en el mercado y que llegó a acumular más de un 15,5% de corrección desde el 18 de octubre. Cifra que queda solamente empañada por el acumulado del 19,60% de caídas del Banco Sabadell.

Por lo tanto, ni muchos menos las entidades han recuperado sus cotizaciones y ni mucho menos el sainete escrito por el Tribunal Superior de Justicia ha terminado. Así que lo lógico es pensar que seguiremos con volatilidades en las cotizaciones en las próximas sesiones y ni mucho menos estamos asistiendo a un cambio en la tendencia del sector bancario.

Lo único que sabemos es que acabaremos pagando siempre los clientes como la parte más débil del contrato. Pronto habrá que lidiar de nuevo con las comisiones de estudio y las comisiones de apertura de los préstamos hipotecarios.

Don’t forget the Golden rules. Who has the gold, makes the rules.