El ex ministro socialista Valeriano Gómez, lobbista de la asociación de autónomos ligada a Podemos

Utiliza sus buenas relaciones con líderes del PSOE para abrir la puerta de los ministerios a su cuñada, María José Landaburu, presidenta de Uatae Su cuñado, Miguel Ángel Abejón, marido de Landaburu, ha ingresado en prisión condenado por las tarjetas black de Caja Madrid

El ex ministro de Trabajo socialista, Valeriano Gómez, ejerce de lobbista de la asociación de autónomos Uatae, minoritaria en el sector, que dirige María José Landaburu y que está ligada a Podemos. De hecho, el partido de Pablo Iglesias siguió los resultados electorales de las elecciones autonómicas de 2015 desde su sede, en la calle General Palanca de Madrid. Allí dio Iglesias la rueda de prensa postelectoral.

Según explican fuentes del sector, el ex ministro Gómez -desde su cargo de presidente de la Fundación de esta asociación de autónomos, Fundetae- es el gran conseguidor de esta organización minoritaria en ministerios y diferentes gobiernos autonómicos socialistas. Gracias a sus relaciones en el PSOE ha conseguido que la presidenta de Uatae, Landaburu, se haya sentado con ministros y consejeros autonómicos pese a su escasa representación sectorial.

“Gómez ha sentado a Landaburu con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Gómez le ha abierto las puertas del Gobierno de Andalucía, de la Generalitat de Valencia… Y, por supuesto, tiene las puertas abiertas de los ayuntamientos podemitas, como el de Manuela Carmena en Madrid”, explican estas fuentes.

Uatae ha conseguido subvenciones importantes del Ayuntamiento de Madrid, más de 300.000 euros en agosto de 2017, y también de Andalucía y Valencia. “Gómez tiene muy buena conexión con ex secretarios de Organización del PSOE de Andalucía y con los ‘pedristas’ de allí”, explican fuentes conocedoras de la situación. De hecho, en el sector es conocido que Uatae apenas tiene sedes y empleados en Andalucía y funciona desde la sede de la COAG.

Sin embargo, esas buenas relaciones con los ‘pedristas’ no le han servido para entrar en otras autonomías gobernadas por el PSOE. “Lo ha intentado en Asturias con Javier Fernández y en Aragón con Javier Lambán y no lo ha conseguido. Allí no le han dado subvenciones”, explican fuentes del sector.

Cuñado

Se da la circunstancia de que Valeriano Gómez es el cuñado de María José Landaburu, lo que refuerza la relación del ex ministro con ella y con esta asociación. Landaburu es la actual pareja de Miguel Ángel Abejón, ex líder de Comisiones Obreras y ex consejero de Caja Madrid condenado por las tarjetas black.

Abejón ha ingresado en prisión al ser condenado a dos años y seis meses de cárcel por gastar 109.000 euros con su tarjeta black y negarse a devolverlo. Según el sumario del caso, Abejón pagó con su tarjeta algún gasto de su boda. La presidenta de Uatae estaba en una reunión en el ministerio de Trabajo justo cuando su pareja entraba en la prisión de Navalcarnero, el martes 23 de octubre.