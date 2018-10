El mediático inversor Josef Ajram rechazó presidir el PP de Cataluña

Xavier García Albiol anunciará próximamente que deja el cargo Josef Ajram ha rechazado la propuesta de entrar en las filas del PP de Cataluña

El Partido Popular de Cataluña ha tenido un acercamiento con Josef Ajram, que ha rechazado la posibilidad de formar parte del partido. Según fuentes conocedoras, la intención pasaba porque el mediático inversor tuviera un papel ‘de peso’ en el PP catalán, e incluso hay quien habla de que se le había ofrecido la presidencia, algo que este periódico no ha podido confirmar con el partido que lidera Xavier García Albiol, quien próximamente anunciará que dejará de buscar el liderazgo del PP en Cataluña para centrarse en la candidatura de Badalona.

El propio Josef Ajram ha reconocido a OKDIARIO el acercamiento del PP de Cataluña, aunque explica que ni siquiera sabe qué papel le iban a ofrecer ya que lo rechazó desde un primer momento. “Ellos están en Barcelona, yo vivo en Ibiza”, argumenta el inversor, que dice vivir “muy tranquilo” en la ciudad balear.

“Dejé muy claro que estoy viviendo en Ibiza y muy tranquilo”

“Es un no seguro. Jamás, jamás me metería en política. Nunca he querido ser político. Simplemente he expresado en momentos concretos posiciones personales muy claras, que si en algún momento han ayudado para que alguien reflexione, me doy muy por satisfecho”, reconoce Ajram, que se ha mostrado muy crítico con el ‘procés’ o con la política económica de Podemos.

Ajram, autor de cinco libros y muy popular en redes sociales, es popular por su ‘trading’, modelo de inversión que consta en tomar posiciones de compra y venta de títulos a lo largo de la misma sesión bursátil. Es decir, el ‘trader’ (así se conoce a quienes hacen ‘trading’) no invierte a largo plazo, sino que compra acciones, espera unos minutos, y vende, tratando de alcanzar la mayor rentabilidad posible en tan escaso periodo de tiempo.

Ajram Capital, principal brazo inversor de quien ha rechazado entrar en política es, además, un popular inversor bajista. Es decir, aquel que, en vez de comprar acciones porque cree que se van a revalorizar, las alquila -a través de un complejo sistema de inversión- y sólo ‘gana’ si los títulos caen. Hablando en plata, se trata de una apuesta a la baja.