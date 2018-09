Gestha contraviene el auto con el que se imputó a la Infanta al defender las sociedades patrimoniales

El presidente de Gestha defiende el uso de sociedades patrimoniales Insiste en que la sociedad de Duque es legal pese a estar inactiva Afirma que criticó Aizoon por el conjunto del entramado y no por el uso de la sociedad por el matrimonio El auto que confirmó la imputación de la Infanta señalaba estas sociedades como vehículos para el fraude

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha insistido este viernes en su defensa de las sociedades patrimoniales como las que utilizaron en su día Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina o Pedro Duque y su mujer. El representante del sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda ha definido como “vehículo legal” este tipo de sociedades instrumentales.

Preguntado en Telecinco por el caso del ministro de Ciencia desvelado por OKDIARIO, Cruzado ha afirmado “es legal tener dos viviendas a nombre de una sociedad, incluso aunque sea inactiva. No hay ningún problema siempre y cuando se cumplan con las obligaciones fiscales que conllevan estas operaciones”.

Con estas declaraciones, Gestha contraviene el auto con el que la Audiencia Provincial de Palma confirmó la imputación de la infanta Cristina. En aquel auto, se afirmaba que “la permanencia y utilización de una sociedad pantalla de alguna manera comporta la generación de un peligro potencial de defraudar a Hacienda”.

Se añadía, además, que “la responsabilidad por el comportamiento omisivo de la esposa del socio surge no por su condición de accionista, sino por el mismo riesgo creado al utilizar y participar en una sociedad familiar que no es más que una mera pantalla o simulación”.

Un fallo que, según Gestha, no puede extrapolarse al caso de Duque. Según ha explicado este viernes su presidente, en el caso de Aizoon lo que se criticaba era el “paquete completo”. Pero, en el caso del ministro, el presidente de los técnicos de Hacienda no parece ver indicios de fraude.

De hecho, Cruzado se ha esforzado para tratar de explicar que “cuando se constituye una sociedad patrimonial puede ser por intentar optimizar su factura fiscal, pero también puede ser por limitar la responsabilidad“, para después tratar de justificar que Pedro Duque podría haber recurrido a este vehículo para blindar su patrimonio y protegerlo para sus hijos.

“No solamente es legal sino que además no ha supuesto ningún beneficio fiscal”, ha insistido ante las cámaras. En su opinión, que no se refleje en las cuentas el pago de los alquileres, “no significa que no esté reflejado en el impuesto”.

OKDIARIO ha publicado este viernes que el montaje societario de Duque le permitió sumar 151.000 euros en desgravaciones fiscales en seis años. Tras las nuevas informaciones aportadas por este periódico, el ministro ya ha admitido que pudo cometer fraude fiscal.