Los bancos iniciarán subidas en bolsa con el ciclo económico que empieza, según Banca March

Se abre una fase en la que la renta variable subirá, al igual que bajará el crédito Quienes han apostado por renta fija en los últimos 15 meses han perdido dinero

La economía mundial, y la europea y española con ella, se enfrentan a un nuevo ciclo macro que está a punto de empezar, según los responsables de Estrategia de Mercados de Banca March. Este segundo trimestre ha sido el punto más alto del crecimiento mundial y para los próximos 12 meses veremos una economía que se va moderando al ritmo de los bancos centrales que van a detraer liquidez del sistema al contrario de lo que ha ocurrido en este ciclo anterior. En esta nueva fase del ciclo económico en que nos encontramos, prevén que habrá subidas en la bolsa (algunas compañías españolas se encuentran baratas, según los analistas) y contracción del crédito tras años de expansión monetaria.

Por tanto, desde March creen que ahora es el momento de apostar por la renta variable, ya que tal y como se ha demostrado en los últimos 15 meses, “las carteras que con un 20% de renta variable nos acercan a una pérdia cierta y garantizada”, según Joan Bonet, director de Análisis de Mercados de la entidad mallorquina. Por ello, “hay que asumir más volatilidad”, principalmente de tecnología, sector industrial europeo, y sobre todo “comprar cosas que no están de moda y que no funcionan nada bien, como los bancos, que lo han hecho fatal hasta ahora”. ¿Entra en esta definición Telefónica?

Dentro de este juego global en el que Estados Unidos ha crecido enormemente desde la llegada al poder de Donald Trump y su reforma fiscal, y en el que las FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google) están en máximos, Europa ha llegado con un decalaje de cuatro años aproximadamente sobre el ciclo norteamericano. Los estímulos se inyectaron 4 años más tarde (2012 frente a 2008) y también se van a retirar 4 años más tarde. Siguiendo esta lógica, la renta variable europea debería de crecer en esta nueva fase del ciclo, porque a la vez que se vayan quitando estímulos monetarios, la mayor ponderación de bancos y sectores value debería favorecer a los valores europeos, creen en Banca March.

La situación en España

En España, no hay diferencias palpables respecto al resto de la Unión Europea pero incluso en riesgo-país, el bono español se ha desligado claramente de otros donde se percibe más riesgo, como el italiano con outsiders políticos como Matteo Salvini. Según Bonet el mercado no da credibilidad a la posibilidad de que se produzcan subidas de impuestos como la planteada este lunes por Podemos, que supondría 10.500 millones de euros más y castigaría a la banca, eléctricas y grandes fortunas en general.

“La subida de impuestos no la valoramos mucho. Hay que tener en cuenta que no es el primer globo sonda de Podemos. De hecho inicialmente se habló de un impuesto a la banca de 1.000 millones que después se acabó quedando en la Tasa Tobin, pero que también tiene muy difícil aplicación, su origen viene de una propuesta europea, lleva muchos meses de negociación, no se ponen de acuerdo a nivel europeo y para mí es seguir hablando de subir impuestos pero en el fondo no subirlos”, asegura Bonet, que opina que con respecto a las cuentas públicas “el escenario principal es prorrogar los presupuestos, que no sería especialmente malo para los mercados”. Por tanto, el riesgo político en España no cotiza demasiado por el momento, a pesar de que los bandazos fiscales generan ruido.

Por tanto, desde Banca March se espera que en los próximos trimestres haya una moderación de la actividad, ante menores vientos de cola para la economía: petróleo al alza, apreciación del euro y menos estímulos monetarios que actuarán de freno al crecimiento. Sin embargo, la desaceleración será suave, aseguran, y en el conjunto de 2019 el crecimiento del PIB continuará por encima del 2%.

También ha sido positivo en España la reducción del endeudamiento privado, sin embargo los desequilibrios del sector público (déficit y deuda) podrían aumentar de nuevo la vulnerabilidad de la economía.