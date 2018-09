Clave 2: fijar el objetivo

La experiencia me ha enseñado que tan importante como la persistencia o la motivación a la hora de alcanzar los objetivos, es el haber definido muy bien dichos objetivos. Para conseguir alcanzar una meta o propósito determinado, es necesario tenerlo interiorizado, ya que si no es así, ante cualquier contratiempo o dificultad, abandonaremos la lucha por su consecución.

Me atrevería a decir que la principal razón por la que la mayoría de las personas no obtienen lo que quieren es porque realmente no saben lo que quieren. Pero te daré un simple consejo, tienes que tener claro tu objetivo, interiorizarlo, y para ello no solo tienes que cambiar tu mentalidad, sino todo tu entorno para que vaya acorde a tu propósito.

En este caso, el objetivo que nos hemos marcado es muy ambicioso: alcanzar la libertad financiera y poder elegir si jubilarnos antes de los cincuenta años. Aunque será en el próximo vídeo donde profundice más en este concepto, te voy adelantando que la libertad financiera está relacionada con poder elegir. Poder elegir sobre tu trabajo, sobre tu horario, sobre tu tiempo libre, sobre cómo vivir…

Por todo esto, es importante que definas tu objetivo cuanto antes, porque si no, te va a resultar muy difícil poner en práctica las siguientes claves que te voy a ir dando en los próximos vídeos, ya que requieren, además de esfuerzo y sacrificio, tener las ideas muy claras.

Por supuesto, también te confirmo que el objetivo que te marques debe ser realista; eso es algo que debes tener muy en cuenta a la hora de definirlo. Te invito a que seas ambicioso en la vida y aspires a lo mejor, pero tampoco debes plantearte objetivos tan altos que sean difícilmente alcanzables, ya que te desmotivarás pronto.

¿Estás preparado? ¿Ya tienes claro cuál es el objetivo que quieres alcanzar? Pues enhorabuena, ya tienes la mitad del camino hecho.

