Un audio de un gran empresario de VTC recurre a los métodos del taxi: “Una movilización bestial”

José Antonio Parrondo dice que con pleitos de varios años sus empresas "se van a la mierda" "Movilizaos para una manifestación bestial, fuerte"

“Os convoco mañana a las 7 de la tarde a Auro para empezar a hacer movilizaciones, dado que hoy ya nos han dicho que hay viabilidad jurídica para sacar un decreto en el cual luego puedan trasladar de una manera legal las competencias a los ayuntamientos, ya no tenemos la defensa jurídica que respaldaba una medida cautelar o que nos pudiera dar problemas por 3-4 meses. Ahora estamos viendo que nos ponemos en un pleito por 3-4 años y eso es quiebra total de las compañías e irnos todos a la mierda. Yo no voy a permitir esto, y no es que vaya a morir matando porque voy a ganar esta batalla. Movilizaos todos para una manifestación bestial, fuerte”. Quien así habla es José Antonio Parrondo, uno de los principales empresarios del sector VTC en España.

Parrondo, ex taxista y propietario de la empresa Auro New Transport, añade que va a haber “disturbios y problemas si no hay consenso”. De esta forma los empresarios de VTC empiezan a copiar los métodos de los taxistas, que a base de movilizaciones y huelgas han conseguido convencer al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para lanzar un real decreto ley que sirva para controlar la concesión de licencias VTC.

Auro no es la única de las grandes compañías que ha comprado licencia en los últimos años. También hay presentes otras como Ares Capital (Juan Ortigüela), Moove Cars (José Antonio Castellanos), Vector Ronda (Rosauro Varo) y por supuesto también los propietarios de Cabify, relacionado con el fondo Seaya Ventures de la hija del presidente de BBVA, Beatriz González.