Ábalos aclara que no habrá indemnizaciones a las empresas de VTC

El Estado se retira de la regulación de VTC en las comunidades autónomas y sólo regulará sus tráficos inter autonómicos Se dará competencias a las autonomías que lo deseen

La reunión entre el ministro de Fomento José Luis Ábalos y los representantes de los taxis que se ha producido este martes a las 17 horas en Madrid ha servido para que el Ministerio de Fomento avance más datos sobre la regulación de las VTC que está preparando y que quiere llevar al Consejo de Ministros el próximo 28 de septiembre. Básicamente lo que el ministro ha explicado a los asistentes consiste, según fuentes presentes en la reunión, en habilitar con competencias a las comunidades autónomas que las deseen, y aquellas que no las deseen someterlas a la regulación nacional.

También ha aclarado que no va a haber indemnizaciones para las empresas de VTC, bajo el argumento de que no sería lógico que con dinero público se compense a inversores privados, según fuentes de Elite Taxi. Otros asistentes interpretan sin embargo que Ábalos reconoce de forma implícita que no se pueden quitar las 20.000 licencias que hay actualmente.

Muchas autonomías no están dispuestas a quedarse con unas competencias que suponen ante todo un problema jurídico y un posible gasto. Sí que se ha mostrado a favor de quedarse con las competencias regulatorias el presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, según ha explicado Ábalos. No obstante, Torra ha exigido a cambio de quedarse con esas competencias contar con dinero extra para pagar las indemnizaciones pertinentes si se retiran licencias, ha comentado el ministro. También han aceptado quedarse con las competencias Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña, Baleares y Canarias, según fuentes presentes en las reuniones.

A la espera de un comunicado pactado que se ha empezado a negociar después de la reunión, fuentes presentes en la misma manifiestan que las propuestas de Fomento son endurecer el régimen sancionador de las VTC que incumplan, crear una web de control antes de que acabe el año, a la vez que se estudia la posibilidad de implementar mejoras en los taxis como los taxis compartidos. Sin embargo, se descarta el régimen sancionador y el propio ministro ha reconocido que con estos cambios no se volverá a la ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis, ratio que por otra parte la ley no establece como obligatoria ni como máxima ya que indica que las comunidades autónomas pueden regular para establecer una ratio distinta.

El Estado se retira

Con estas propuestas, el Estado propone retirarse de la regulación de las VTC entre regiones y solo regularía los tráficos entre comunidades autónomas. Hasta que este traspaso de competencias se produjera habría un periodo transitorio de duración indeterminada.

También queda por aclarar la parte no menos importante de cómo reducir las VTC y como habría que pagar esta reducción, algo que debería realizarse por parte de las comunidades autónomas y que por tanto, con unas elecciones previstas para dentro de 8 meses, parece difícil que se lleve a cabo en esta legislatura.