BBVA recupera parte de lo perdido en bolsa tras la subida de tipos en Turquía

Las acciones de BBVA han reaccionado de forma positiva a la decisión del Banco Central de Turquía (BCT) de elevar la tasa repo semanal en 625 puntos básicos, hasta el 24%, con lo que la entidad lograba liderar las ganancias del selectivo madrileño.

En concreto, los títulos del banco presidido por Francisco González se disparaban un 3,3% en torno a las 14.20 horas de este jueves, colocándose en los 5,387 euros, máximos de finales del pasado mes de agosto.

Igualmente, Garanti, la filial turca de BBVA, se animaba con la decisión del BTC y rebotaba más de un 6%, hasta situar su precio por acción en torno a los 6,08 liras.

BBVA cuenta con una alta exposición a Turquía al controlar el 49,85% del banco turco Garanti. No obstante, el banco asegura que cuenta con una política de cobertura que protege el capital y los beneficios procedentes del país otomano ante depreciaciones de su divisa, la cual ha perdido más de un 40% de su valor en el año.

Además, la entidad cree que su modelo descentralizado impide que haya transferencia de liquidez o financiación cruzada entre filiales o a la matriz, con lo que no existe riesgo de contagiar al resto del grupo. No obstante, la inestabilidad política vivida en Turquía no ha dejado de penalizar su cotización.

Ganancias y pérdidas

Dentro del IBEX, las mayores alzas eran para Acerinox, del 1,74 %; y Bankia, que subía un 1,41 %, mientras que Siemens Gamesa y Meliá eran las que más bajaban, un 5,02 % y un 3,32 %.

En el mercado continuo, las acciones de Berkeley y Siemens Gamesa encabezan las pérdidas con recortes del 6,53 % y del 5,02 %, mientras que, por el contrario, Adolfo Domínguez es el valor que mejor se comporta en este momento, con un repunte del 6,41 %.

A continuación, Ezentis recuperaba un 5,53 % tras anunciar al mercado su vuelta al beneficio en el primer semestre, de 0,7 millones, frente a las pérdidas de 2,4 millones de un año antes.