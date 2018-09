Expectación en la patronal del comercio catalán ante un posible deterioro de la situación política

El sector del comercio de Cataluña permanece expectante ante el primer aniversario del referéndum ilegal del 1-O. La patronal Unión de Entidades de Retail de Cataluña (ReitalCat), que representa a 35.000 establecimientos comerciales en la región, hace un llamamiento para que “si existen movilizaciones y actos reivindicativos no paralicen la economía. La economía del día a día tiene que seguir y tiene que estar al margen de las reivindicaciones políticas“, asegura su presidente, Joan Carles Calbet.

Calbet apunta que, a falta de un mes, la patronal y los sindicatos del sector no manejan previsiones de las futuras actuaciones que puedan registrarse en Cataluña para conmemorar el primer año de la celebración del referéndum. “Se dicen muchas cosas, pero no hay nada concreto. No tenemos previsiones de que vaya a haber huelga, por lo que no estamos en alerta. Esperamos que no se repita el 3 de octubre del año pasado, cuando hubo un parón general”. Aquel día, 48 horas después de celebrarse el referéndum, varias organizaciones convocaron una huelga general para protestar por las actuaciones policiales el 1-O.

Los comercios catalanes recogieron ese mes los efectos del procés. Desde 2014, el sector ha registrado tasas positivas después de superar la crisis económica. Fue en octubre de 2017 cuando registró un descenso del 4,6%. “La afectación relativa a lo que sería vinculado con el tema político fue en octubre del año pasado. Fue un mes en el que sufrimos las consecuencias de la situación política por los días de manifestaciones y huelga, además del ambiente político”.

Sin embargo, como puede observarse en el gráfico, fue algo puntual. La cifra de negocio del sector volvió a terreno positivo en noviembre con la llegada del Black Friday, aunque de una forma discreta. Calbet apunta que desde noviembre del año pasado hay una ralentización del crecimiento “Aunque sea positivo, el mes de julio por ejemplo ha cerrado con un crecimiento del 0,3%”.

Es aquí cuando aparecen en escena los demás actores. A la crisis política se han sumado las consecuencias de las condiciones meteorológicas (con un invierno lluvioso y un verano tardío), que han tenido un fuerte impacto en la industria textil; el auge del e-commerce, que ha dañado sobre todo a los pequeños comercios; la huelga de taxis, que provocó una caída de la afluencia en las tiendas del 25% y el ‘efecto top manta’ “que se ha ido de las manos” en la Ciudad Condal.

De cara a la celebración de la Diada, la fiesta nacional de Cataluña, el presidente de la patronal no espera un repunte de las ventas porque “mucha gente se ha cogido puente, algunas tiendas no abren y muchos ciudadanos se van de viaje”. En contrapartida, el sector de la restauración se verá beneficiado, ya que la gente aprovecha para disfrutar del tiempo libre, apunta.

El sector quiere estabilidad. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las ventas del comercio minorista -grandes superficies, grandes cadenas, pequeñas cadenas y empresas unilocalizadas- reflejan que Cataluña fue la región más golpeada: las ventas cayeron un 2,5% en el mes de julio -fue superada por Ceuta, donde descendieron un 3%-

La caída en Cataluña fue superior a la de la media nacional, que se situó en el séptimo mes del año en un -0,4%, y muy lejos también de la situación de su gran rival económico, la Comunidad de Madrid, donde las ventas minoristas han crecido en el último año un 0,8%.