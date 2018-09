PDeCAT chantajea con el impuesto a la banca a Sabadell y Caixabank para que vuelvan a Cataluña

Fuentes financieras reconocen que los nacionalistas catalanes han planteado esta moneda de cambio Ni Caixabank ni Sabadell parecen dispuestos a volver por el momento a poner su sede en Cataluña

El Partit Demòcrata Català organización controlada por Carles Puigdemont desde Bruselas y que ostenta la presidencia de la Generalitat de Catalunya, quiere que los dos grandes bancos catalanes que abandonaron la región tras los tumultos del 1 de octubre de 2017 vuelvan a establecer su sede social en Barcelona. Para ello, han aprovechado el revuelo producido por la propuesta del impuesto a la banca del Gobierno para plantear a Banco Sabadell y a Caixabank un acuerdo: su voto en contra del impuesto bancario a cambio de su retorno a Cataluña, que el nacionalismo vendería como un gesto de apoyo al proceso independentista.

Fuentes financieras próximas a las entidades financieras confirman a OK DIARIO esta intención del independentismo catalán, que encajó con dolor la marcha de las dos entidades financieras más importantes de la región, por lo que simbolizan dentro del sistema económico catalán y porque también sirvieron de pistoletazo de salida para una fuga de empresas. Según informan fuentes solventes es Elsa Artadi la persona que habría realizado los acercamientos con las entidades bancarias desde Barcelona. Sin embargo, el propio consejero delegado de la antigua caja ha descartado en público: este mismo miércoles, Gonzalo Gortázar dejó claro que la decisión de marcharse de Cataluña fue buena y que el consejo de administración “volvería a hacer lo mismo” si tuviera otra oportunidad, puesto que se debe sobre todo a sus accionistas y depositantes provengan de la región que provengan.

Fuentes oficiales de Banco Sabadell y de Caixabank han asegurado desconocer si esta negociación se está produciendo o no. Por otra parte, desde la portavocía del grupo parlamentario de PdeCAT en el Congreso han comentado que “no hemos pedido como partido que vuelvan a Cataluña”.

Los votos de PdeCAT, importantes pero no decisivos

Fuentes próximas a la negociación parlamentaria sobre el impuesto a la banca aseguran que los votos de los diputados del PdeCAT en el Congreso a la hora de aprobar un impuesto a la banca que es una exigencia del grupo parlamentario de Podemos. En principio PSOE y Podemos podrían contar con el apoyo de Compromís, EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya, además de Nueva Canarias, que se desligó del PSOE. Por su parte, si el Partido Popular consigue los mismos apoyos que en la exitosa moción de censura, contaría con el apoyo de Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias. El apoyo de PdeCAT sería por tanto importante pero no decisivo, ya que los cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco se erigirían de nuevo como decisivos.

Y el PNV, según se asegura, no está para nada a favor de imponer un impuesto que lastre al banco que controla, Kutxabank, creado en 2011 con la fusión de BBK (Vizcaya), Kutxa (Guipúzcoa) y Caja Vital (Álava). En las propias comparecencias sobre la crisis bancaria se ha podido ver el guante blanco con el que la portavoz del PNV en la comisión, Idoia Sagastizabal, ha tratado a las entidades financieras.

Por tanto, a pesar de la intención de PdeCAT de ejercer fuerza para volver a traer a los bancos catalanes de nuevo a su lugar de origen, parece que las circunstancias no apoyarán el éxito de este movimiento parlamentario. Lejos quedan los tiempos en los que Josep Antoni Duran i Lleida ejercía como lobista de las empresas y la banca catalana en Madrid. Hoy, la conexión entre el supuesto heredero de Convergència i Unió y Caixabank y Sabadell no es tan fluida, y parecen no hablar el mismo idioma. Y los dos grandes bancos catalanes no parecen dispuestos a emular a Agbar y volver a Barcelona un año después de marcharse y ante la crónica inestabilidad política causada por el nacionalismo que viven la comunidad autónoma.