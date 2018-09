A Hugo Boss se le atraganta el año

Hugo Boss, la cadena de artículos de lujo alemana creada hace casi 100 años está teniendo serios problemas para no marcar un nuevo mínimo anual después de tener mal acostumbrados a los inversores en los dos últimos años en los que la acción se revalorizó desde los 46 a los 81 euros tal y como podemos ver en el gráfico adjunto. Sin embargo, ahora esa clarísima pauta de mínimos crecientes confirmada siempre con nuevos máximos ha dejado paso a una lateralidad en los precios que han propiciado que la media móvil de largo plazo (color negro) haya pasado ha estar ahora por arriba de los precios.

Sin duda una clara señal de debilidad que debemos tener en cuenta, ya que de no reaccionar ya casi de manera inmediata al alza sobre los mínimos de marzo, el riesgo de entrar en una fase de correcciones que termine por devolver las ganancias de los dos años anteriores es muy alta.

Y es precisamente esto lo que me lleva a no plantearme una posición alcista en el valor sino más bien una posición bajista puesto que a la vista queda que si algo sabe hacer bien este valor es bajar una vez pierde la media móvil de largo plazo como ocurrió en el año 2015 cuando se marcó un retroceso de más del 50% de su valor.

El juez para esta carrera está en los 66,50 euros. Considero muy arriesgado comprar esperando una reacción ante ese nivel. Si acaso lo único prudente, si confía en este valor es esperar que baje a ese nivel y si rebota ante él entonces entrar. Esta estrategia realmente conlleva poco riesgo en la medida que doy por hecho que será muy disciplinado con su stop de pérdidas ante un nuevo mínimo una vez haya entrado. Podemos hablar por lo tanto de poco que perder en relación a lo mucho de ganar, pero es precisamente ahí, en la segunda parte de la frase, donde me entran las dudas. La resistencia de los 71 es muy fuerte y no digamos la media móvil de largo plazo, hoy en los 73,70 para finalmente soñar con un testeo a la parte alta del rango lateral en el que ha venido moviéndose este año en los 80 euros.

Sinceramente, yo si veo cierres por debajo de los 66,50 euros, estaré más cómodo abriendo una pequeña posición bajista con stop de pérdidas inicial en los 71 euros y que podría darme muy buenas alegrías. A fin de cuentas todos sabemos que los mercados bajan mucho más rápido y vertiginosamente que suben…

EscueladeTradingyForex.com

@ebolinches