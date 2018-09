La alerta de Caixabank sobre hipotecas: las de tipo variable son “peligrosas”

Caixabank se ha erigido como defensor de los tipos fijos en las hipotecas Señaló de forma subrepticia a partes del sector que podrían estar dando hipotecas variables de forma irresponsable

Caixabank ha lanzado una alerta muy clara: algunas entidades financieras están “repitiendo errores del pasado” al ofrecer a los clientes hipotecas a tipo variable en el momento en que más bajo va a estar el euribor de todo el ciclo, por lo que esas hipotecas, cuando varíen, sólo lo harán para ponerse más caras. Así opina el consejero delegado del banco catalán, Gonzalo Gortázar, que aseguró que “en un entorno de tipos de interés negativos que la mayor parte de ciudadanos contraten tipos variables es un error y desde el sistema público se debe empujar el tipo fijo que es más caro que el variable, pero da seguridad a una persona de que no va a tener una subida de su cuota a la que no va a hacer frente”.

No pidió Gortázar legislar a favor de las hipotecas fijas, pero sí “impulsarlas”, lo que podría incluir otro tipo de medidas de información dado que el consejero delegado de Caixabank se encontraba en esos momentos hablando de la educación financiera de las personas, que considera debe mejorarse desde el sector público.”

“Si hablamos de una persona con medios que puede afrontar un 20% de más en su hipoteca, no hay problema. Pero si lo que hacemos es que una persona con un presupuesto coja una tipo variable y con una cuota de 300 euros y se coge la hipoteca más cara que puede es un error. Lo que dice la realidad actual es que los tipos están en negativo y en algún momento subirán. Pensemos si no estamos repitiendo un error pasado en no dejar claro que la hipoteca de tipo variable tiene riesgos importantes”.

No es la primera vez que la entidad bancaria catalana se erige como defensora de los tipos fijos, algo que ya hizo públicamente en abril al manifestarse a favor de esta modalidad. Por el momento sin embargo otras entidades financieras se encuentran inmersas en una alta competencia para