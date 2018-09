El dinerito donde mejor está… en nuestro bolsillo

Volvemos de las vacaciones y nos encontramos con la noticia de que Pedro Sánchez, apoyado por Pablo Iglesias, está decidido a subir el techo de gasto y, por tanto, no les queda otra que subir los impuestos.

Parece que la propuesta pudiera no afectarnos demasiado, pero estamos muy equivocados. Aumentar el techo de gasto de un país tan endeudado como España, teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos, es justo lo contrario de lo que necesitamos. Esta medida se nos puede llevar por delante como país.

De hecho, no nos equivoquemos, no serán afectadas sólo las rentas altas como han asegurado desde el gobierno de Sánchez, ya que sólo con esa recaudación no puede hacerse nada como país. Tendrán que ir tocando al alza impuestos directos e indirectos a particulares y empresas, a rentas altas y medias.

Es preferible que no nos aumenten más la presión fiscal y nos dejen elegir a nosotros qué hacer con nuestro dinero: si queremos crear una empresa, aumentar el consumo interno del país, viajar o comprar más… en lugar de destinar nuestros ahorros a crear más administraciones, financiar más películas o nombrar a más asesores.

No nos equivoquemos, por supuesto que tiene que haber y es justo que haya impuestos progresivos, pero como nuestros políticos se pasen de la raya, sólo conseguirán llevar a nuestro país a la ruina: el dinerito donde mejor está es, sin duda, en nuestros bolsillos.