Minor compra otras 500.000 acciones de NH Hoteles y alcanza el 45,2% de la española

Minor International (MINT), matriz de Minor Hotels, ha adquirido otras 500.000 acciones de NH Hoteles, representativas de un 0,1275% del capital social de la hotelera española, a un precio de 6,295 euros por título, según ha comunicado hoy el grupo tailandés a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como consecuencia de esta operación, realizada este lunes, Minor es ya titular de más de 177,26 millones de acciones de NH Hoteles, representativas del 45,2% del capital de la cadena hotelera, a través de su filial MHG Continental Holding, sociedad que ha lanzado una OPA sobre el 100% de la española a un precio de 6,3 euros, informa EP. Tal y como informó OK Diario, NH Hoteles contrató a Bank of America Merryl Lynch para analizar la oferta de Minor.

La OPA de Minor, aceptada a trámite el pasado 19 de julio y aprobada por la junta de accionistas del grupo tailandés, está aún pendiente de aprobación por parte del supervisor bursátil.

La operación se dirigirá de manera efectiva al capital de NH que todavía no controla, un proceso que se espera completar en octubre. De prosperar, la suma de ambos negocios superaría los 540 alojamientos, con 80.000 habitaciones, siendo la decimonovena hotelera del mundo.

El grupo tailandés se ha marcado como objetivo controlar entre un 51% y un 55% del capital de NH y se ha comprometido a mantener a NH como compañía cotizada en la Bolsa de Madrid. Su intención es aumentar un 50% el dividendo de NH (hasta 0,15 céntimos) en los dos primeros años y ceder a NH la gestión de sus hoteles en Portugal y Brasil, donde también opera la española.

El consejo de administración de NH ya señaló en junio que el precio de la oferta de Minor por la cadena no satisface el valor del grupo al no ofrecer una prima de control atractiva sobre su valoración en el mercado, con lo que es de esperar que actúe en consecuencia. No obstante, ha encargado a un banco que elabore un informe de evaluación de la oferta de Minor.

Los analistas recomiendan a los accionistas minoritarios no acudir pues dispondrán de un activo líquido y con una rentabilidad por dividendo razonable. Los títulos de la cadena hotelera española siguen anclados en el entorno de los 6,3 euros (0,08% al cierre).