Asia se convierte en el motor del mercado del lujo y le pisa los talones a Europa

La región de Asia-Pacífico registra un aumento del consumo del 9% en un año El crecimiento de la economía china ha propulsado a Asia

Pese a que algunos informes y expertos advertían de que el sector del lujo iba a moderar su crecimiento, el mercado coge un fuerte impulso y en veinte años triplica su valor pasando de una facturación mundial de 97 millones a 262 billones de euros gracias, en buena medida, al empujón de Asia, que le pisa los talones a Europa, según el estudio Radiografía del nuevo universo del lujo elaborado por EAE Business School.

La región de Asia-Pacífico registra un aumento del consumo del 9% en un año. “Esto se ha traducido en un incremento de las ventas de productos de lujo provenientes de Europa del 3%, cuyas marcas siguen siendo las dominantes”, apunta el informe.

El crecimiento de la economía china -se impulsa un 6,8% en el primer trimestre del año- ha propulsado a Asia hasta colocarla sólo por detrás del Viejo Continente, lo que la sitúa ceca de los ‘fundadores’ de este sector: esta industria, cuyo origen se remonta al siglo XIX, nace en Francia, Reino Unido, Alemania e Italia.

China no es la única protagonista. Otros países como Corea del Sur, Japón, Taiwán, Singapur y la India cogen fuerza no sólo como consumidores, también como productores, según los datos que se desprenden del informe. “Cuentan ya con potentes marcas emergentes, sobre todo en los sectores de las telecomunicaciones, el transporte y el ocio“.

Aunque Europa siga teniendo el cetro del lujo, el estudio subraya que la mayor parte de las marcas europeas tienen “una gran parte de su producción externalizada en Asia, algo que a medio plazo supondrá un incremento del know-how de esta región y la posterior aparición de marcas

con este origen, algo que ya se empieza a sentir”.

Louis Vuitton, Hermès, Gucci…

El estudio, además de hacer un repaso por las zonas que más consumen y producen lujo, también valora las marcas más prestigiosas. El ranking, que supera los 200.000 millones de dólares (más de 171.394 millones de euros) en ventas, cuenta en su top 10 con LVMH (Louis Vuitton, Möet & Chandon, Henessy), Hermès, Gucci, Chanel, Rolex, Cartier, Burberry, Prada, Christian Dior y Tiffany & Co, nueve de ellas de origen europeo.

Cuatro españolas se cuelan en la tabla de las 100 marcas más prestigiosas: Tous, la gallega Sociedad Textil Lonia, compañía que comercializa las marcas Purificación García y CH Carolina Herrera, Puig y la marca de relojes Festina Lotus son los únicas firmas españolas presentes.

El sector automovilístico, a la cabeza

Los principales productos de lujo que más se consumen en Europa son los coches, cuyo mercado sigue liderado por Alemania; seguido por aquellos de uso personal como fragancias, joyería o calzado, que proyectan status y personalidad. Entre ambos suman el 80% de las ventas.

Sin embargo, destaca el aumento del consumo de productos electrónicos de alta gama, mientras que otras categorías como el tabaco y el alcohol han visto mermadas sus ventas a causa de las legislaciones cada vez más restrictivas en cada vez más escenarios.