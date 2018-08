Preparados, listos… No te pierdas esta carrera

El valor alemán SAP continúa la tendencia alcista

Hoy he visto con mi catalejo un valor alemán que parece que está entrenando para un carrera alcista. Aunque realmente debería decir para continuar con la carrera alcista, ya que a la vista del gráfico que les traigo, el valor es claramente alcista desde 2011 a pesar del descanso que se tomó en los años 2012 y 2013.

Este es el tipo de valores por el que debe interesarse el inversor conservador que no quiere problemas o no quiere o no puede estar continuamente moviendo su cartera de acciones.

Este valor es SAP, tercer proveedor de software independiente más grande a nivel mundial con aplicaciones tanto para las grandes empresas como para las PYMEs con aplicaciones específicas para cada uno de los sectores.

Ahora, en las últimas semanas, parece que ha entonado el “preparados” con el primer testeo a los 105 euros y el “listos” con una segunda tentativa fallida. Por lo que, ahora estamos asistiendo a los momentos de tensión previos al disparo de salida que se consumará con la ruptura de los 105 euros. Eso sí, no debemos ser los únicos en comprar acciones de SAB por el mero hecho de que su precio se coloque por encima de 105 euros. Lo que quiero decir con ello es que debemos cerciorarnos de que lo haga con un importante volumen para darle validez a la ruptura.

Así que es momento de ponerse las zapatillas y estar atentos al próximo ataque de los 105 euros que no debería tardar mucho tiempo mientras que la formación triangular que viene desarrollando desde inicios de este verano no se disuelva con la pérdida de los 98 euros.

EscueladeTradingyForex.com

@ebolinches