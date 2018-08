Implementación de una inversión de menos de 100.000 euros en entidades en España

Como adelanté en el artículo de la semana pasada, Se busca: inversión conservadora para menos de 100.000 euros, la inversión de cantidades inferiores supone un problema para el inversor. Sólo sois interesantes para las entidades financieras si pagáis mucho. Y lo que os ofrecen, si os incluís en la media conservadora de este país, no os va a dar buenos resultados durante los próximos años.

La vigencia de la normativa MIFID II desde el 3 de enero, 2018, aún sin trasposición de la norma, ya se ha empezado a implementar en las entidades. El espíritu de MIFID II busca fomentar la protección y transparencia del consumidor de servicios financieros.

¿Cómo nos afecta? MIFID II trata de conseguir que las entidades ofrezcan un asesoramiento cualificado, evitando en la medida de lo posible los conflictos de interés y con un coste transparente. Estos años pasados con tipos al cero y con las entidades bancarias al borde o en la quiebra, la venta masiva de fondos de inversión ha sido la salvación de las cuentas de resultados de los bancos, sin demasiado control sobre el perfil del cliente, sus objetivos y coste.

Las entidades han ganado mucho dinero al recibir de forma encubierta como compensación por la comercialización de los mismos una parte importante de las comisiones de los fondos de inversión. El cambio a MIFID II supone que las entidades se deben declarar “no independientes” o “independientes”. Si son “no independientes”, como la mayoría se declara, podrán seguir cobrando esas comisiones, pero con una diferencia importante: te tendrán que decir por escrito lo que cobran, lo que a la postre implica tener que presentar una oferta o propuesta comercial que aporte valor. Si por el contrario se declaran “independientes”, sólo pueden cobrar lo que tú pagues por sus servicios de asesoramiento, con factura y 21% de IVA. No podrán cobrar de terceros ningún tipo de comisión. Esta segunda opción es cara, y a efectos prácticos sólo se ofrecerá en el caso de unas cantidades de inversión relativamente altas.

¿Qué procuran hacer las entidades? Primero, segmentar los clientes por volumen para poder ganar el máximo en cada segmento. Hay una regla no escrita según la cuál, un cliente no es rentable para una entidad que le permita ganar un mínimo de un 0.80% al año. Con eso lo digo todo. Con los tipos al cero, la rentabilidad de tu cartera parte en enero de -0.80%. Súmale una cartera conservadora y verás lo difícil que es ganar algo a tu inversión. Las entidades procuran derivar el máximo de clientes a los servicios de fondos de gestión delegada, porque cobran con IVA la comercialización, y la sociedad gestora se seguirá llevando su parte por el servicio de gestión delegada de forma implícita. Es decir, al cliente le sale caro. Meter a los clientes en este tipo de formato también protege sus intereses ya que los clientes deberán acudir de forma presencial a firmar la cancelación del mandato.

¿Y cómo podemos sortear estas dificultades y contratar, por ejemplo, lo que os propuse la semana pasada? Podrás contratar por tu cuenta fondos en plataformas como Renta4, ING, Inversis, Tressis, Self Bank, BNP Paribas personal investors, etc. Pondrán a tu disposición un catálogo amplio de fondos en sus clases de participaciones más baratas, como es preceptivo bajo MIFID II. Las entidades ganarán menos dinero al ser las clases más baratas, ya que proporcionalmente las comisiones que cobren serán menores. Es posible que durante un tiempo, las entidades empiecen a cobrar comisiones de depositaría por este servicio para compensar esa disminución de ingresos.

Parece que esta opción de “supermercados de fondos” debería de crecer, por un lado porque es una opción más barata y, por otro, porque se puede realizar digitalmente; la opción más habitual para los clientes y potenciales ahorradores del siglo XXI.

La clave del éxito de esta opción es conseguir un asesoramiento dentro de una gestión digital de forma masiva a un coste rentable para el cliente y, al final, para la entidad, porque si no es rentable para la entidad, acabará desapareciendo. Obviamente, no he inventado la rueda, algo parecido se ofrece en los servicios de asesoramiento financiero online de bajo coste. Digo algo parecido porque no es tan fácil y no ganan dinero. Si os parece, otra semana os cuento por qué.

Mientras tanto, mi opción de inversión a medio / largo plazo propuesta en el artículo Se busca: inversión conservadora para menos de 100 000 euros, se puede aplicar con bastante comodidad desde cualquier plataforma anteriormente mencionada, donde debemos buscar los fondos de las gestoras Vanguard, Amundi y Pictet. De los tres mencionados, los más económicos son los Vanguard, aunque hay que tener cuidado con los mínimos exigidos en algunas entidades.